पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

Amzad Khan7 November 2025 - 12:32 PM
Punjab MSP Paddy Procurement
खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक्क धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए

Punjab MSP Paddy Procurement : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार की सक्रिय पहल और धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है. 5 नवंबर तक राज्य के 10,11,149 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल चुका है.

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में खरीद प्रक्रिया जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में धान की खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया पूरी सक्रियता के साथ जारी है. अब तक 95,021 किसानों को एमएसपी का लाभ मिलने के साथ पटियाला जिला राज्य में सबसे आगे है.

मंडियों में 1.38 करोड़ मीट्रिक टन धान की आमद

5 नवंबर की शाम तक राज्य भर की मंडियों में कुल 1,38,69,759.05 मीट्रिक टन धान की आमद दर्ज की गई है. इनमें से 1,35,97,879.27 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो अब तक 98 प्रतिशत फसल की खरीद को दर्शाता है.

86 प्रतिशत फसल का उठान पूरा

कुल उठान (लिफ्टिंग) का आंकड़ा 1,17,29,851.90 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो अब तक खरीदी गई कुल फसल का 86 प्रतिशत बनता है.

सरकार की प्रतिबद्धता: किसानों के हित सर्वोपरि

पंजाब सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान, सुचारू उठान और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए लगातार प्रयासरत है.

यह भी पढ़ें : लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

