पंजाब की मंडियों में लगाए जाएंगे 29 नए एटीएम, किसानों को मिलेगी राहत

Punjab News
बैठक की अध्यक्षता करते चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट

Punjab News : पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा राजस्व सृजन और किसानों की बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 14 जिलों में 29 और एटीएम लगाए गए हैं. उल्लेखनीय है कि पटियाला और जालंधर की मंडियों में चार एटीएम पहले ही चालू हो चुके हैं.

किसानों के लिए होगा लाभदायक

मोहाली स्थित मुख्यालय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बी.ओ.डी.) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट ने बताया कि ये एटीएम किसानों और आम जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके उनका समय और मेहनत बचाने में बेहद लाभदायक साबित हो रहे हैं और साथ ही पंजाब मंडी बोर्ड की आय में भी वृद्धि कर रहे हैं.

चेयरमैन ने बताया कि बैठक के दौरान मंडी बोर्ड से संबंधित विभिन्न मुख्य एजेंडों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंज़ूरी दी गई. उन्होंने कहा कि इन निर्णयों को जल्द से जल्द लागू करने का संकल्प भी लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उठाए जा रहे कदमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मंडियों में यूनिपोल लगाना, खाली प्लॉटों की ई-नीलामी और मंडियों में किसानों, आढ़तियों, मज़दूरों और आम जनता की सुविधा के लिए अन्य विकास कार्य शामिल हैं.

फसल का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार

राज्य सरकार की सुचारू खरीद संबंधी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बरस्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने बताया कि मौजूदा खरीफ खरीद सीज़न 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 1822 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सफाई, बिजली, पीने का पानी, शौचालय, शेड और बैठने की पुख़्ता व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों के कामकाज को सुचारू बनाया जा सके.

बैठक में पिछली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के दौरान लिए गए फ़ैसलों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई. इस बैठक में पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर, अन्य अधिकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य शामिल थे.

