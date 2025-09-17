Punjab Jail ITI Training : पंजाब के जेल मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने आज केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब में एक महत्वपूर्ण सुधार पहल के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई टी आई ) का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में 11 जेलों में आई टी आईज स्थापित किए गए हैं. समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से पंजाब जेल विभाग ने 9 केंद्रीय जेल और 2 महिला जेलों में यह आई टी आई स्थापित किए हैं.

2500 कैदियों को मिलेगा हुनर और नई दिशा

जेल मंत्री ने कहा कि इस हुनर विकास अभियान के तहत लगभग 2500 कैदी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिनमें से 1000 लम्बे समय के कोर्स करेंगे और 1500 कैदी अल्पकालीन कोर्स में हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि ये आई टी आई कैदियों को उनके रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे. यह संस्थान प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, बेकिंग, वेल्डिंग, लकड़ी का काम, कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर तकनीक सहित कई अन्य ट्रेड्स में एक वर्ष के कोर्स उपलब्ध कराएंगे.

जेलें बनेंगी सुधार और पुनर्वास के केंद्र

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह पहल कैदियों को रोजगार के हुनर से लैस करके जेलों को केवल दंड केंद्र नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास केंद्र बनाने की कोशिश है. स लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जेलें बदलाव के केंद्र बनकर कैदियों को मुख्य समाज की मुख्यधारा में पुनः जोड़ने में सशक्त भूमिका निभाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जेल के भीतर हुनर सिखाने और शिक्षा प्रदान करने की यह पहल कैदियों के लिए नए भविष्य के रास्ते खोलते हुए पुनः अपराध दर को कम करने में मदद करेगी.



उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल सरकार की “शिक्षा और हुनर विकास के माध्यम से पुनर्वास” के व्यापक दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों को अपनी सजा पूरी करने के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का उचित अवसर मिले.

यह भी पढ़ें : पंजाब में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद…कृषि मंत्री ने केंद्र से 151 करोड़ की तात्कालिक मदद मांगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप