Punjabराज्य

पंजाब की जेलों में खुलीं ITI, अब कैदी सीखेंगे हुनर और पाएंगे नई जिंदगी

Amzad Khan17 September 2025 - 9:32 AM
2 minutes read
Punjab Jail ITI Training
पंजाब के केंद्रीय जेल में ITI का उद्घाटन, कैदी सीख रहे नए हुनर

Punjab Jail ITI Training : पंजाब के जेल मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने आज केंद्रीय जेल श्री गोइंदवाल साहिब में एक महत्वपूर्ण सुधार पहल के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई टी आई ) का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में 11 जेलों में आई टी आईज स्थापित किए गए हैं. समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से पंजाब जेल विभाग ने 9 केंद्रीय जेल और 2 महिला जेलों में यह आई टी आई स्थापित किए हैं.

2500 कैदियों को मिलेगा हुनर और नई दिशा

जेल मंत्री ने कहा कि इस हुनर विकास अभियान के तहत लगभग 2500 कैदी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिनमें से 1000 लम्बे समय के कोर्स करेंगे और 1500 कैदी अल्पकालीन कोर्स में हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि ये आई टी आई कैदियों को उनके रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे. यह संस्थान प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, बेकिंग, वेल्डिंग, लकड़ी का काम, कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर तकनीक सहित कई अन्य ट्रेड्स में एक वर्ष के कोर्स उपलब्ध कराएंगे.

जेलें बनेंगी सुधार और पुनर्वास के केंद्र

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह पहल कैदियों को रोजगार के हुनर से लैस करके जेलों को केवल दंड केंद्र नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास केंद्र बनाने की कोशिश है. स लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जेलें बदलाव के केंद्र बनकर कैदियों को मुख्य समाज की मुख्यधारा में पुनः जोड़ने में सशक्त भूमिका निभाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जेल के भीतर हुनर सिखाने और शिक्षा प्रदान करने की यह पहल कैदियों के लिए नए भविष्य के रास्ते खोलते हुए पुनः अपराध दर को कम करने में मदद करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल सरकार की “शिक्षा और हुनर विकास के माध्यम से पुनर्वास” के व्यापक दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों को अपनी सजा पूरी करने के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का उचित अवसर मिले.

यह भी पढ़ें : पंजाब में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद…कृषि मंत्री ने केंद्र से 151 करोड़ की तात्कालिक मदद मांगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan17 September 2025 - 9:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद…कृषि मंत्री ने केंद्र से 151 करोड़ की तात्कालिक मदद मांगी

पंजाब में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद…कृषि मंत्री ने केंद्र से 151 करोड़ की तात्कालिक मदद मांगी

17 September 2025 - 9:09 AM
Photo of पंजाब में HFL का बड़ा निवेश, 1000 करोड़ की योजना से 2000 से अधिक नौकरियां संभावित

पंजाब में HFL का बड़ा निवेश, 1000 करोड़ की योजना से 2000 से अधिक नौकरियां संभावित

16 September 2025 - 10:55 PM
Photo of जनगणना 2027: तैयारियों के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर, चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक सम्पन्न

जनगणना 2027: तैयारियों के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर, चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक सम्पन्न

16 September 2025 - 10:26 PM
Photo of 5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

16 September 2025 - 9:19 PM
Photo of पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

16 September 2025 - 8:51 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

16 September 2025 - 7:01 PM
Photo of ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

16 September 2025 - 6:09 PM
Photo of पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

16 September 2025 - 5:25 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Back to top button