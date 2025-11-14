Punjabराज्य

शहादत शताब्दी समारोहों की तैयारियों का मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने लिया जायजा

Guru Tegh Bahadur centenary
शहादत शताब्दी समारोहों की तैयारियों की समीक्षा करते मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और अन्य अधिकारी.

Guru Tegh Bahadur centenary : पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने आज गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत शताब्दी समारोहों की तैयारियों की समीक्षा की.  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ समय पर पूरी की जाएँ. मुख्य सचिव ने बताया कि 22 नवंबर को चार नगर कीर्तन आनंदपुर साहिब पहुँचेंगे, जबकि 23 नवंबर को गुरु का छावनी बुढ़ा दल में अखंड पाठ साहिब का प्रारंभ होगा. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उपस्थिति में सर्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

23 से 29 नवंबर तक 500 ड्रोन के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन, उपदेशों और महान शहादत का विशेष शो प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, 20 नवंबर को चरण गंगा स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो और 25 नवंबर को अखंड पाठ साहिब का भोग रखा गया है.

गाइडेड टूर और विरासत यात्राओं का विशेष आयोजन

मुख्य सचिव ने बताया कि पंजाब सरकार श्रद्धालुओं के लिए गाइडेड टूर और विरासत यात्राएँ आयोजित करेगी, ताकि संगत को गुरु साहिब से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जा सके. गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब से गुरुद्वारा सीस गंज साहिब तक होने वाले सीस भेंट नगर कीर्तन में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल होंगे.

विधानसभा का विशेष सत्र 24 नवंबर को

उन्होंने जानकारी दी कि 24 नवंबर को भाई जैता जी मेमोरियल में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.
मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं के लिए तैयार की जा रही टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया और निर्देश दिए कि गुरु नगरी को जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण समय पर पूरा किया जाए.

समारोहों को यादगार बनाने के लिए सरकार के विशेष प्रयास

मुख्य सचिव ने कहा कि शहादत शताब्दी समारोहों को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पंजाब सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु को सुविधा, सुरक्षा और आध्यात्मिक अनुभव मिल सके.
उन्होंने अधिकारियों को सेवा भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

विशेष बैठक में तैयारियों की विस्तृत समीक्षा

विरासत-ए-खालसा के मीटिंग हॉल में आयोजित विशेष बैठक के दौरान पर्यटन सचिव अभिनव त्रिखा ने मुख्य सचिव को तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. उपायुक्त वरजीत वालिया ने बताया कि पिछले तीन महीनों से आनंदपुर साहिब में व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में विशेष मुख्य सचिव (खेल) सरबजीत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय निकाय) तेजवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (संसदीय कार्य) डीके तिवारी, सचिव (पर्यटन) अभिनव त्रिखा, सचिव लोक संपर्क एवं मंडी बोर्ड रामवीर, सचिव (सामान्य प्रशासन) गौरी प्राशर जोशी, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला, उपायुक्त वरजीत वालिया, एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

