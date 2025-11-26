Holidays List : पंजाब सरकार ने 2026 सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों, नगर निगम कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों में घोषित तिथियों पर अवकाश रहेगा। जनवरी में एक सरकारी छुट्टी शामिल है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इस बार सोमवार को आएगा।

वहीं फरवरी महीने में दो सरकारी छुट्टियां हैं, 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि हैं, हालांकि ये दोनों ही दिन रविवार को पड़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल में सबसे अधिक छुट्टियां हैं। दोनों महीनों में 5-5 सरकारी अवकाश शामिल किए गए हैं।

ये भी पढ़ें- टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

