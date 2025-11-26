Punjab

पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

Karan Panchal26 November 2025 - 6:06 PM
1 minute read
Holidays List
Holidays List : पंजाब सरकार ने 2026 सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों, नगर निगम कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों में घोषित तिथियों पर अवकाश रहेगा। जनवरी में एक सरकारी छुट्टी शामिल है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इस बार सोमवार को आएगा।

वहीं फरवरी महीने में दो सरकारी छुट्टियां हैं, 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि हैं, हालांकि ये दोनों ही दिन रविवार को पड़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल में सबसे अधिक छुट्टियां हैं। दोनों महीनों में 5-5 सरकारी अवकाश शामिल किए गए हैं।

