IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

IND vs SA : भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रन का टारगेट दिया। जिसके बाद भारतीय बल्लेबाज़ी 140 रनों पर ही सिमट गई। खेल समाप्त हो गया। बता दें कि भारत अपने घर में 0-2 से व्हाइटवॉश हो गई, दोनों मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिए। भारत को घर पर शर्मनाक हार मिली है।

93 साल में सबसे बड़ी हार

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को सबसे बड़ी हार का समाना करना पड़ा है। टीम की पहली बार 408 रन से बड़ी हार हुई है। इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम पाकिस्तान से भी कमज़ोर दिखी। साउथ आफ्रिका ने भारत को सीरीज में 2-0 से करारी हार दी है।

जडेजा का अर्धशतक

पारी के 62वें ओवर की पहली गेंद पर रवींद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। भारत का स्कोर इस दौरान 7 विकेट के नुकसान पर 140 रन रहा।

WTC रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचा भारत

गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद भारत (WTC) में चौथे से पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, साउथ अफ्रीका दूसरे पर बरकरार है।

साइमन हार्मर को मिला अवॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। उन्होंने कुल 17 विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाज़ों को मैदान पर टिकने नहीं दिया।

गौतम गंभीर का बयान आया

साउथ अफ्रिका से हार के बाद गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसने इंग्लैंड में आपको अनुकूल परिणाम दिलाए और मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोच था।

उन्होंने कहा, ‘आप किसी एक व्यक्ति या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते। दोष सबका है। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा।

