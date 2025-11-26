विदेश

इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ? बहनों के साथ बदसलूकी, PTI का धरना प्रदर्शन

Karan Panchal26 November 2025 - 4:20 PM
1 minute read
Imran Khan
इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ? मिलने को बेताब बहनें, PTI का धरना प्रदर्शन

Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की सरकार पर लंबे समय से उन्हें जेल में टॉर्चर करने का आरोप लगता रहा है। इसी बीच इमरान की बहनों ने पाक सरकार पर आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें भाई से मिलने नहीं दे रही है।

23 दिन से नहीं मिले परिवार वाले

इमरान खान का परिवार 23 दिनों से इमरान से नहीं मिला है। पाकिस्तान ने इन सभी दावों को खारिज किया। पाकिस्तान कहता है हत्या की खबरें झूठी हैं। इमरान खान जिंदा और जेल में हैं। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि पाक हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी की और पंजाब पुलिस पर बाल पकड़कर घसीटने के आरोप लगाए हैं।

तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का धरना प्रदर्शन

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे।

इसी बीच अफगानिस्तान ने इमरान को जेल में मार देने का दावा किया है, जिसके बाद से मामला गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इमरान को मार देने वाली बात पर पाकिस्तान ने इन दावों को झूठा करार दिया है।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का ट्वीट

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा दावा किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सूत्रों के हवाले से लिखा, “पाकिस्तानी हुकूमत पर आरोप है कि उन्होंने जेल में ही इमरान खान की हत्या कर दी है।

ये भी पढ़ें- कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 November 2025 - 4:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर 3 जगह एयरस्ट्राइक, 9 बच्चों की मौत

पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर 3 जगह एयरस्ट्राइक, 9 बच्चों की मौत

25 November 2025 - 5:16 PM
Photo of इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

24 November 2025 - 12:26 PM
Photo of पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

24 November 2025 - 12:24 PM
Photo of पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवानों की मौत

पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवानों की मौत

24 November 2025 - 11:02 AM
Photo of एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

21 November 2025 - 6:20 PM
Photo of Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

21 November 2025 - 4:30 PM
Photo of Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

21 November 2025 - 3:20 PM
Photo of बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

21 November 2025 - 2:57 PM
Photo of पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

21 November 2025 - 2:06 PM
Photo of नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

20 November 2025 - 4:23 PM
Back to top button