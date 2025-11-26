Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की सरकार पर लंबे समय से उन्हें जेल में टॉर्चर करने का आरोप लगता रहा है। इसी बीच इमरान की बहनों ने पाक सरकार पर आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें भाई से मिलने नहीं दे रही है।
23 दिन से नहीं मिले परिवार वाले
इमरान खान का परिवार 23 दिनों से इमरान से नहीं मिला है। पाकिस्तान ने इन सभी दावों को खारिज किया। पाकिस्तान कहता है हत्या की खबरें झूठी हैं। इमरान खान जिंदा और जेल में हैं। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि पाक हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी की और पंजाब पुलिस पर बाल पकड़कर घसीटने के आरोप लगाए हैं।
तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का धरना प्रदर्शन
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे।
इसी बीच अफगानिस्तान ने इमरान को जेल में मार देने का दावा किया है, जिसके बाद से मामला गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इमरान को मार देने वाली बात पर पाकिस्तान ने इन दावों को झूठा करार दिया है।
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का ट्वीट
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा दावा किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सूत्रों के हवाले से लिखा, “पाकिस्तानी हुकूमत पर आरोप है कि उन्होंने जेल में ही इमरान खान की हत्या कर दी है।
