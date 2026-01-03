Chandigarh : पंजाब सरकार ने 2010 बैच के आई.ए.एस. अधिकारियों घनश्याम थोरी, कुमार अमित एवं विमल कुमार सेतिया को 01.01.2026 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स में सुपरटाइम स्केल/लेवल 14 में पदोन्नति दी है।

पंजाब सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारियों को पंजाब सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो अगले आदेशों तक नए स्केल में अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर कार्य करते रहेंगे।

