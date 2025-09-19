Punjabराज्य

SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

Anup Tiwari19 September 2025 - 8:42 PM
2 minutes read
Punjab News
हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (एस.सी.) और पिछड़ी श्रेणियों (बी.सी.) के कर्मचारियों और समुदायों की लम्बे समय से चली आ रही संवैधानिक माँगों और मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. उन्होंने यह भरोसा पंजाब भर के 27 एस.सी. और बी.सी. कर्मचारी तथा सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिया.

पंजाब भवन में हुई इस बैठक में इन समुदायों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी माँगें शामिल थीं, पर ध्यान केंद्रित किया गया. वित्त मंत्री ने संयुक्त कार्रवाई कमेटी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए.

सामाजिक न्याय और समता के लिए प्रतिबद्ध सरकार

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पहले ही इनमें से कई मामलों को हल करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है और शेष मुद्दों को पूरी तत्परता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है. उन्होंने कहा कि वे बैठक के दौरान उठाई गई माँगों के संवैधानिक महत्व को पहचानते हैं और इन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ यह बैठक प्रभावशाली रही और बातचीत के ज़रिए समय पर समाधान ढूँढने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी.

संयुक्त कार्रवाई समिति ने भी बातचीत में शामिल होने और मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता तथा पंजाब सरकार की इच्छा की सराहना की. दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई कि सभी लंबित मामलों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से हल किया जाए.

22 सदस्यीय संयुक्त कार्रवाई समिति में शामिल हुए

स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्शन कमेटी एवं चेयरमैन गज़टेड और नॉन गज़टेड एससीबीसी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फेडरेशन, जसबीर सिंह पाल; को-कोऑर्डिनेटर एक्शन कमेटी एवं प्रधान बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, जे.ई. हरविंदर सिंह; को-कोऑर्डिनेटर एक्शन कमेटी एवं प्रधान ज़बर जुल्म विरोधी फ्रंट, राज सिंह टोडरवाल; प्रधान, अंबेडकर मज़दूर चेतना मंच, कर्नैल सिंह नीलोवाल; प्रधान, गज़टेड और नॉन गज़टेड एससीबीसी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फेडरेशन, कुलविंदर सिंह बोदल; प्रधान, अंबेडकर सभा, हरजस सिंह; प्रधान, एससीबीसी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बलराज कुमार; प्रधान, सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन, संगरूर, हरविंदर सिंह भट्ठल; स्टेट इंचार्ज, अंबेडकर मिशन क्लब, बलदेव सिंह धुग्गा; कोऑर्डिनेटर, पशु पालन अधिकारी एसोसिएशन कार्यक्रम में शामिल रहे.

इसके साथ ही, डॉ. सुखविंदर सिंह; चेयरमैन, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बलदेव सिंह भारती; प्रधान, मनरेगा वर्कर्स फ्रंट, अजायब सिंह बठोई; प्रधान, ऑल इंडिया डॉ. अंबेडकर स्टूडेंट फेडरेशन, प्रीत कांशी; प्रधान, पेंशनर्स एसोसिएशन, कोटकपूरा, मनोहर लाल; संरक्षक, अनुसूचित जाति कर्मचारी/अधिकारी एसोसिएशन, सिविल सचिवालय, बंत सिंह; ज़ोनल इंचार्ज, अंबेडकर मिशन क्लब, जगा सिंह; चेयरमैन, ब्रास फाउंडेशन, सुनाम, गुरप्रीत सिंह; प्रधान, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अमरजीत सिंह खटकर; चेयरमैन, ज़बर जुल्म विरोधी फ्रंट, भान सिंह जसी; महासचिव, अंबेडकर सभा, बलविंदर सिंह ज़िलेदार; अनुसूचित जाति अफसर एसोसिएशन के चेयरमैन, नरेश कुमार और अनुसूचित जाति अफसर एसोसिएशन के प्रधान, करमजीत सिंह भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें : पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari19 September 2025 - 8:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

19 September 2025 - 10:26 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

19 September 2025 - 8:49 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

19 September 2025 - 8:07 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का बड़ा नेटवर्क किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का बड़ा नेटवर्क किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

19 September 2025 - 7:47 PM
Photo of ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

19 September 2025 - 5:44 PM
Photo of DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

19 September 2025 - 5:14 PM
Photo of सतलुज दरिया पर पंजाब सरकार का मेगा एक्शन: फ्लोटिंग मशीनें तैनात, 45 दिन में हर बाढ़ पीड़ित को मुआवजा

सतलुज दरिया पर पंजाब सरकार का मेगा एक्शन: फ्लोटिंग मशीनें तैनात, 45 दिन में हर बाढ़ पीड़ित को मुआवजा

19 September 2025 - 5:04 PM
Photo of शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

19 September 2025 - 4:37 PM
Photo of तड़क्सार में भारी बरसात से तबाही: हरजोत सिंह बैंस ने दी राहत का बड़ा ऐलान, 70 साल पुरानी समस्या का मिलेगा समाधान

तड़क्सार में भारी बरसात से तबाही: हरजोत सिंह बैंस ने दी राहत का बड़ा ऐलान, 70 साल पुरानी समस्या का मिलेगा समाधान

19 September 2025 - 3:21 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 201वें दिन पंजाब पुलिस ने 30.5 किलो हेरोइन के साथ 85 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 201वें दिन पंजाब पुलिस ने 30.5 किलो हेरोइन के साथ 85 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

19 September 2025 - 11:39 AM
Back to top button