पंजाब सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर, निवेश और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य

Shanti Kumari1 December 2025 - 8:30 PM
Chandigarh : मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिसंबर के पहले सप्ताह में जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेगा। यह दौरा 13 से 15 मार्च 2026 को आई.एस.बी. मोहाली कैंपस में होने वाले 6वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य सरकार के उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय आउटरीच मिशन का हिस्सा है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री श्री संजीव अरोड़ा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन्वेस्ट पंजाब टीम शामिल होगी। यह प्रतिनिधिमंडल आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, वैश्विक कंपनियों से बातचीत करने और आगामी सम्मेलन के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण देने हेतु 2–3 दिसंबर को टोक्यो, 4–5 दिसंबर को ओसाका और 8–9 दिसंबर को सियोल का दौरा करेगा। यह दौरा, बैठकें और रोड शो कार्यक्रम जापान एवं दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावासों, विदेश मंत्रालय, डीपीआईआईटी के इन्वेस्ट इंडिया और नई दिल्ली स्थित जापान एवं दक्षिण कोरिया के दूतावासों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन और साझेदारी ने इस आउटरीच एजेंडा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दौरे का उद्देश्य आर्थिक साझेदारी और निवेश बढ़ाना

दौरे के दौरान राज्य द्वारा निवेश के दृष्टिकोण से पंजाब को उत्तर भारत के पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य की रणनीतिक स्थिति, एन.सी.आर. एवं प्रमुख बंदरगाहों से सुगम संपर्क, मजबूत औद्योगिक सेक्टर, निर्बाध बिजली आपूर्ति, कुशल कार्यबल और प्रगतिशील नीतिगत वातावरण पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल उद्योगों को प्रदान की जा रही 173 से अधिक सेवाओं, फास्टट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम, ऑटो-डीम्ड अनुमतियों, पैन-आधारित व्यावसायिक पहचानकर्ता और पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में किए गए संशोधनों सहित प्रशासनिक और नियामक सुधारों को भी प्रदर्शित करेगा, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियों को सुनिश्चित किया है। यह आउटरीच कार्यक्रम पंजाब के औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्लग-एंड-प्ले पार्क तथा राजपुरा में निर्मित किए जा रहे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आई.एम.सी.) को भी उजागर करेगा। इसके अलावा, यह भी बताया जाएगा कि इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से राज्य को अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री का निवेश पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत स्थिरता, त्वरित निर्णय-प्रक्रिया और निवेशकों के समय व संसाधनों की बचत करने वाली शासन प्रणाली प्रदान कर पंजाब को वैश्विक उद्योग का पसंदीदा गंतव्य बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की दृष्टि साझेदारी आधारित है, जिसमें सरकार उद्योगों की जरूरतों को समझते हुए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक क्षमता के विस्तार पर कार्य कर रहा है, जिससे नए निवेश अवसर पैदा हो रहे हैं।

सरकार-उद्योग साझेदारी सफलता की कुंजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योगों के बीच साझेदारी सफलता की कुंजी है और राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक विकास तभी संभव है जब सरकार और उद्योग समान साझेदार के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत वर्ष 2022 में उद्योगपतियों एवं भागीदारों से व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर बनाई गई नई औद्योगिक नीति की आधारशिला है। श्री मान ने बताया कि राज्य सरकार ने क्षेत्र-आधारित नीतियाँ तैयार करने हेतु उद्योगपतियों की अध्यक्षता में 24 सेक्टोरल समितियाँ बनाई हैं।

प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य वैश्विक निवेश और साझेदारी बढ़ाना

दौरे के दौरान रोड शो, व्यावसायिक बैठकों और प्रमुख वैश्विककॉरपोरेशनों  और कंपनियों से बातचीत के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए पंजाब को मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएसडीएम, ऑटो कंपोनेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, ग्रीन ऊर्जा, आईटी, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। भारतीय दूतावासों और साझेदार संगठनों के सहयोग से होने वाले ये कार्यक्रम आर्थिक संबंधों को गहरा करने, संयुक्त उपक्रमों, तकनीकी आदान-प्रदान और सप्लाई चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएँगे। प्रतिनिधिमंडल टोक्यो, ओसाका और सियोल में भारतीय मूल के समुदायों के साथ सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी मुलाकात करेगा।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश आउटरीच कार्यक्रम

निवेशक सम्मेलन के लिए अपनी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आउटरीच के तहत, पंजाब सरकार पहले ही नई दिल्ली में जापान–पंजाब निवेश गोलमेज, जीसीसी गोलमेज और सीआईएस गोलमेज जैसे प्रमुख आयोजन कर चुकी है, जिनमें वैश्विक उद्योगों और राजनयिकों ने गहरी रुचि दिखाई है। इसके अलावा, पंजाब ने गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में घरेलू रोड शो आयोजित किए, जिनमें बड़े कॉर्पोरेट, एमएसएमई और सेक्टोरल संगठनों के साथ राज्य की दृष्टि, निवेश योग्य अवसरों और 2026 सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की गई।

निवेश और विकास पर जोर

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “यह नए आर्थिक संबंध स्थापित करने, मौजूदा विदेशी उद्योगों के प्रति भरोसे को मजबूत करने और पंजाब को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ऐसी पहलें हमारी सफलता की कहानियों और दीर्घकालिक दृष्टि को साझा कर उत्तर भारत में पंजाब की विशिष्ट पहचान बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि हम संभावित निवेशकों और साझेदारों को 2035 तक पंजाब की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।”

उद्देश्य: वैश्विक साझेदारी और निवेश बढ़ाना

ये दौरे पंजाब सरकार द्वारा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देने, संयुक्त उपक्रमों, तकनीकी आदान-प्रदान और अनुसंधान-आधारित सहयोग के नए अवसर तलाशने और वैश्विक उद्योगों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में भागीदार देशों, प्रदर्शकों और ज्ञान साझेदारों के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पंजाब ने आशा व्यक्त की कि यह मिशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा और जापान, दक्षिण कोरिया तथा वैश्विक बाजारों से उच्च गुणवत्ता वाले दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने की राज्य की प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा।

