पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

Amzad Khan12 November 2025 - 1:57 PM
Punjab flood relief
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा करते हुए प्रभावित किसानों और परिवारों को करोड़ों रुपये का मुआवजा प्रदान किया

Punjab flood relief : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के 1012 गांवों में राहत वितरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक मुकम्मल कर लिया है. जनता के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र परिवार को उनके घरों, फसलों और पशुओं के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा मिले. एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रिकॉर्ड समय में सबसे अधिक मुआवजा वितरित किया है. सरकार द्वारा “मिशन चढ़दी कला” के तहत करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ताकि हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाई जा सके.

घरों के मुआवजे में बड़ा इजाफा – 6,500 से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी है. यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके घर प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए हैं.

किसानों के लिए जिसदा खेत, उसदी रेतयोजना बनी मिसाल

देश के इतिहास में पहली बार पंजाब ने अपने किसानों को एक प्रगतिशील पहल “जिसदा खेत, उसदी रेत” के तहत अपने खेतों से रेत निकालने का अधिकार दिया है. इससे किसान अपनी भूमि को पुनः बहाल कर सकेंगे और अगले बुवाई सीजन के लिए खेतों को तैयार कर पाएंगे. राज्य सरकार ने फसल नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है. यह अब तक देश में दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवजा है.

पशुहानि पर भी मुआवजा दुग्धारू पशु पर 37,500 रुपये

प्रभावित परिवारों की आजीविका को बहाल करने के उद्देश्य से पशुहानि के लिए मुआवजा राशि इस प्रकार तय की गई है:

  • प्रति दुग्धारू पशु: 37,500 रुपये
  • प्रति गैर-दुग्धारू पशु: 32,000 रुपये
  • प्रति बछड़ा: 20,000 रुपये
  • प्रति पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये

जिलों में तेज हुई राहत वितरण प्रक्रिया

राहत वितरण को तेज करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा हलके के 11 गांवों के 81 बाढ़ प्रभावित किसानों को 22.71 लाख रुपये की मुआवजा राशि के मंजूरी पत्र सौंपे. कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सुनाम के 11 गांवों के 82 प्रभावित परिवारों को 17.47 लाख रुपये वितरित किए. अजनाला में विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कई गांवों के 594 परिवारों को 2.09 करोड़ रुपये दिए. महल कलां हलके में विशेष अधिकार समिति के चेयरमैन कुलवंत सिंह पंडोरी ने 27 लाभार्थियों को 5.49 लाख रुपये वितरित किए, जिससे कुल 41 बाढ़ पीड़ितों को 9.82 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया.

घनौर और भदौर हलकों में करोड़ों की राहत राशि वितरित

घनौर हलके में विधायक गुरलाल घनौर और पी.आर.टी.सी. के चेयरमैन रंजोध सिंह हडाना ने 3,478 एकड़ फसली क्षेत्र के नुकसान के मुआवजे के रूप में 11 बाढ़ प्रभावित गांवों के 2,113 लाभार्थियों को 5.15 करोड़ रुपये के मंजूरी पत्र सौंपे. भदौर हलके में विधायक लाभ सिंह उग्गोके ने 16 गांवों के बाढ़ प्रभावित किसानों को 32 लाख रुपये वितरित किए. बाढ़ प्रभावित लोगों ने पंजाब सरकार का कठिन समय में उनके साथ डटकर खड़े रहने के लिए धन्यवाद किया.

नवांशहर और बल्लाचौर में भी जारी राहत वितरण

नवांशहर में राहत राशि वितरित करते हुए आप नेता ललित मोहन पाठक और एसडीएम अनमजोत कौर ने प्रभावित परिवारों को चेक सौंपे. वहीं बल्लाचौर में विधायक संतोष कटारिया और एसडीएम कृतिका गोयल ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरित किया.

