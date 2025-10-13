Punjab Drug Free Campaign 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 225वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 315 स्थानों पर छापेमारी की, इस दौरान 40 एफआईआर दर्ज कर 56 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही पिछले 225 दिनों में कुल गिरफ्तार नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 32,732 हो गई है.

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 156 ग्राम हेरोइन, 200 ग्राम अफीम, 357 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 1600 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई.

सीएम भगवंत मान ने पुलिस कमिश्नरों को दिए निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध चल रही इस जंग की निगरानी हेतु वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है.

इस अभियान के दौरान 60 राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से अधिक टीमों ने राज्यभर में 315 स्थानों पर छापेमारी की. पूरे दिन चले इस ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने 324 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की.

पंजाब सरकार का एक्शन प्लान तैयार

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) — लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 28 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए तैयार किया है.