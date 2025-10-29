Punjabराज्य

मंडियों में धान की आमद 100 लाख मीट्रिक टन से पार, 97 लाख मीट्रिक टन की हुई खरीद

पंजाब मंडियों में धान की रिकॉर्ड आमद!

मुख्य आंकड़े एक नज़र में:

  • धान की आमद: 100 लाख मीट्रिक टन
  • खरीद पूरी: 97 लाख मीट्रिक टन
  • भुगतान: ₹21,000 करोड़ रुपये से अधिक
  • लिफ्टिंग पूरी: 77 लाख मीट्रिक टन

Chandigarh : पंजाब की मंडियों में धान की आमद 100 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से 97 एलएमटी से अधिक फसल की खरीद की जा चुकी है। वहीं, फसल के भुगतान के संबंध में किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

मंडियों में किए गए हैं आवश्यक प्रबंध

फसल की तेज़ी से खरीद को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रमाण बताते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी हितधारक, चाहे वह किसान, कमीशन एजेंट (आढ़तिया) या मज़दूर हो, को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जहाँ तक फसल की लिफ्टिंग का सवाल है, खरीदी गई फसल में से 77 एलएमटी से अधिक की लिफ्टिंग की जा चुकी है।

कैबिनेट मंत्री का किसानों से अपील

उन्होंने बताया कि फसल के भुगतान के संबंध में किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने किसान भाइयों से अपील की कि वे मंडियों में सूखी फसल लेकर आएँ, ताकि उन्हें अपनी मेहनत से उपजाई फसल का पूरा मूल्य मिल सके।

