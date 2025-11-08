Chandigarh : पंजाब के शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि नौवें पातशाह श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस से पहले बुनियादी ढांचे के विकास के तहत पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब की सभी आंतरिक और संपर्क सड़कों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की एक व्यापक परियोजना शुरू की है।

बस स्टैंड से भगत रविदास चौक तक नवीनीकरण

आज श्री आनंदपुर साहिब में चल रहे सड़कों के कार्यों का जायज़ा लेते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि विरासत-ए-खालसा से तख्त श्री केसगढ़ साहिब तक, बस स्टैंड से भगत रविदास चौक तक, तख्त श्री केसगढ़ साहिब से वीआईपी रोड तक और अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने कहा इस पवित्र नगरी की बाकी सड़कों को नया रूप देने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। सभी संपर्क मार्गों पर कार्य तेजी से चल रहा है और लाखों श्रद्धालुओं के सुगम आगमन को सुनिश्चित करने के लिए सभी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को यादगारी समारोहों की शुरुआत से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

सड़क नवीनीकरण परियोजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सड़कों के नवीनीकरण कार्यों में रात के सफ़र और धुंध के दौरान दृश्यता बढ़ाने के लिए एडवांस्ड ब्लिंकर रिफ्लेक्ट लाइटें और प्रीमियम प्रीमिक्स कारपेटिंग शामिल की गई हैं, ताकि समागमों में आने वाली संगत को अधिकतम सुविधा मिल सके।

उन्होंने लोगों से पंजाब सरकार के साथ मिलकर नौवें पातशाह की कुर्बानी को नमन करने के इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने का आह्वान किया और सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया।

लाइट एंड साउंड शो का भी लिया जायजा

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने 20 नवंबर को चरण गंगा स्टेडियम, श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो की तैयारियों का भी जायज़ा लिया।

यह भी पढ़ें चुनाव प्रचार के दौरान राजद पर पीएम मोदी का तंज, “जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका”

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप