Piyush Goyal Statement : नए बाजार तलाशेंगे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आप जल्द ही अगले सप्ताह जीएसटी परिषद की बैठक देखेंगे, ताकि इन बदलावों का प्रभाव आप सभी को बहुत जल्दी महसूस हो सके और इससे पूरे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में मांग को तेजी से बढ़ावा मिल सके. अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा व्यापार समझौता करना चाहता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश ने अतीत में कोविड-19 वैश्विक महामारी और परमाणु प्रतिबंधों जैसे संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है. ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख मकानों की मांग है. उन्होंने भारतीय व्यवसायों, श्रमिकों और विशेषज्ञों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत से वित्तीय सहयोग, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और कार्यबल समर्थन के लिए तैयार है.

भारत का निर्यात 2024-25 के आंकड़ों को भी पार कर जाएगा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस साल भारत का निर्यात 2024-25 के आंकड़ों को भी पार कर जाएगा. केंद्र सरकार आने वाले दिनों में हर क्षेत्र को समर्थन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणा करने वाला है.

उन्होंने कहा कि हम वाणिज्य मंत्रालय में, अपने दूतावासों के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंच रहे हैं, ताकि उन अन्य अवसरों की तलाश की जा सके, जिनका हम लाभ उठा सकते हैं. हम घरेलू खपत को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहे हैं.

