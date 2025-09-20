Pak-Saudi Defence Deal : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने को लेकर अपने बयान में विरोधाभास पैदा कर दिया है. जियो टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को हमने अपने परीक्षण के जरिए साबित किया है और हमारे पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित सेना भी मौजूद है. उन्होंने यह भी कहा कि जो क्षमताएं और संसाधन हैं, उन्हें इस नए रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को दिया जाएगा.

लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रॉयटर्स को दिए एक अलग इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया कि परमाणु हथियार समझौते का हिस्सा हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने भी इस मामले पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कहा कि पाकिस्तान का परमाणु नीति विकसित होती रहेगी.

दोनों देशों पर माना जाएगा हमला

ख्वाजा आसिफ ने यह भी बताया कि यदि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर इसका जवाब देंगे. इस नए रक्षा समझौते का नाम ‘स्ट्रेटेजिक म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ है, जो इस हफ्ते रियाद में दोनों देशों ने साइन किया है. इस समझौते में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की रक्षा का आश्वासन दिया है और इसे दोनों देशों के पुराने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया गया है.

अन्य देशों ने भी दिखाई रूचि

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब के साथ इस रक्षा समझौते के बाद अन्य देशों ने भी इस्लामाबाद के साथ इसी तरह के रणनीतिक समझौतों में रुचि दिखाई है. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि ऐसे समझौते बनने में समय लगता है और सऊदी अरब के साथ समझौते को अंतिम रूप देने में कई महीने लगे. उन्होंने यह बात लंदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.

इस प्रकार, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने वाला यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा.

