Owaisi Statement : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया. जिसमें उन्होंने भारत के जन्म दर में गिरावट पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने तीन बच्चे पैदा करने की अपील की है. AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि ये महिलाओं पर बोझ डालेगा. परिवार के निजी जीवन में दखल मत दीजिए. RSS मुस्लमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाली संगठन है. मुसलमानों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.

AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि में पहले से गिरावट आई है. यह 14.23 प्रतिशत है, जबकि हिंदुओं की संख्या करीब 80 प्रतिशत है.

यह बिल्कुल पारिवारिक मामला

AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि किसी के निजी जीवन में दखल क्यों देना है? यह बिल्कुल पारिवारिक मामला है. आपको क्या है कि पारिवारिक मामले में दखल दें. भारतीय महिलाओं की अपनी प्राथमिकताएं हैं. तीन बच्चों की वकालत करना RSS की दोहरी सोच को उजागर करता है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि तीन बच्चे तक सीमित परिवार रखना आज के समय की आवश्यकताएं समझते हुए उचित कदम हो सकता है. उनका तर्क है कि जब परिवार में तीन बच्चे होते हैं, तो वह परिवार की खुशहाली और बच्चों के स्वस्थ विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि तीन बच्चों का विचार इसलिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि इससे सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को संतुलित किया जा सकता है.

