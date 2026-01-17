Punjabराज्य

‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

Ajay Yadav17 January 2026 - 9:23 AM
'युद्ध नशा विरुद्ध' के 321वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 तस्करों को 1.3 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई गई मुहिम ‘युद्ध नशो विरूद्ध’ के लगातार 321वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 294 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 54 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ ही, 321 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 44,701 हो गई है.

छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.3 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम, 208 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 16,510 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है.

कैबिनेट ने 5 सदस्यीय सब-कमेटी बनाई

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

297 संदिग्धों की जांच

66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी के तहत 800 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की टीमें वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 294 स्थानों पर छापेमारी की. पुलिस टीमों ने पूरे दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान 297 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

राज्य सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन पक्षीय रणनीति- प्रवर्तन, डी-एडिक्शन और रोकथाम-लागू की है. पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 27 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

