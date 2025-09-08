Biharराज्य

कटिहार में NIA की बड़ी कार्रवाई: पुलवामा कनेक्शन की जांच में कई घरों पर छापेमारी, इलाके में दहशत

Anup Tiwari8 September 2025 - 10:31 PM
2 minutes read
Bihar NIA Raid
कटिहार पहुंचे NIA के अधिकारी

हाइलाइट्स :-

  • कटिहार में एनआईए की बड़ी छापेमारी.
  • पुलवामा कनेक्शन में एक गिरफ्तारी.
  • गांव में दहशत और कई सवाल.

Bihar NIA Raid : देशभर में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) द्वारा चल रही छापेमारियों को लेकर कटिहार जिले के बरारी प्रखंड स्थित सेमापुर थाना क्षेत्र में विशेष तौर पर सुर्खियां बन रही हैं. सोमवार सुबह से दोपहर तक सुखासन और दुर्गापुर गांवों के करीब आधा दर्जन घरों में रेड हुई, जिनमें मुबारक, नूर, हाशिम, निजाम, इकबाल और मुतालिब के घर शामिल थे. इन सभी का नाम उस युवक अखलाक से जुड़ा था, जो चेन्नई में मजदूर था और पुलवामा हमले के बाद पुलिस जांच में चर्चा में आया था.

एक गिरफ्तार, ग्रामीणों को समझ नहीं आया छापेमारी का कारण

इस कार्रवाई के दौरान एनआईए ने सुखासन निवासी इकबाल को हिरासत में लिया, जबकि मुतालिब को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया. मुतालिब के भाई इसराफिल के अनुसार एनआईए ने उनके घर घंटों तलाशी ली, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं ले गए. हालांकि मुतालिब को गिरफ्तार करते हुए घरवालों को एक आधिकारिक नोटिस दिया गया. नूर आलम जैसे ग्रामीणों ने बताया कि वे किसान हैं, उन्हें कार्रवाई का कोई कारण समझ नहीं आया. कार्यवाई के दौरान मोबाइल और पुरानी सिम को भी NIA की टीम ने जब्त कर लिया.

पुलवामा हमले में कटिहार के संबंध पर चर्चा तेज

इस पूरे घटनाक्रम से कटिहार में पुलवामा हमले से किसी न किसी संबंध की चर्चा तेज हो गई है. इलाके के लोग आश्चर्यचकित हैं, कई का यह सवाल था कि केवल शक के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो सकती है. वहीं, यह भी स्पष्ट हो गया है कि एनआईए को किसी न किसी ठोस इनपुट के आधार पर ये छापेमारी करनी पड़ी.

सुखासन गांव कोसी के तराई क्षेत्र में आता है, जिसकी आबादी अधिकतर बांग्ला भाषी है और यह बरारी प्रखंड को कटिहार मुख्यालय से जोड़ता है. इस इलाके में हुई अचानक रेड और गिरफ्तारी से स्थानीय लोग सकते में हैं और काफी भ्रमित दिखाई दे रहे हैं.

पहले भी कटिहार से जुड़े आतंकी तार, जांच में तेजी

इस पूरे प्रकरण का ऐतिहासिक संदर्भ भी है क्योंकि पहले भी कटिहार से आतंकी नेटवर्क की संभावित कनेक्शन सामने आते रहे हैं, भूतपूर्व लश्कर-ए-तैयबा के अभियुक्त टुंडा संबंधी पूछताछों में सीमांचल क्षेत्र की तस्दीक हुई थी, जबकि वर्धमान सिलेंडर विस्फोट के बाद बिहार और झारखंड की झलक भी देखी गई थी.

इस पूरे मामले की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इससे जुड़ी वास्तविक जानकारी सामने आएगी.

