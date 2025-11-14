Haryanaराज्य

दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा धमाका – घोषणाओं की बारिश से गूंज उठा हरियाणा

Amzad Khan14 November 2025 - 3:18 PM
2 minutes read
Naib Singh Saini speech
दादा कुशाल सिंह दहिया बलिदान दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Naib Singh Saini speech : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में सोनीपत के बड़खालसा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.  उनका संबोधन न सिर्फ भावुक था बल्कि इतिहास, धर्म और बलिदान के प्रति सम्मान से भरा हुआ था.

दादा कुशाल सिंह दहिया का गौरवशाली इतिहास

मुख्यमंत्री ने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया का महान बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है. उन्होंने बताया कि उनका बलिदान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना का प्रतीक है, जिसने हरियाणा की धरती को वीरता की जननी बनाया है.
उनके अनुसार –
“जो राष्ट्र अपने वीरों को याद रखता है, वही राष्ट्र अमर रहता है. ”

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर बड़े स्तर की तैयारियाँ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन गुरु जी के तप, त्याग, विचार और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी शहादत को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे.

सरकार की बड़ी घोषणाएँ

मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम में कई अहम विकास योजनाओं का एलान किया:

1. दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए सहायता

1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय सरकार ने लिया है.

2. मेडिकल कॉलेज का नामकरण

यमुनानगर में बने रहे मेडिकल कॉलेज का नाम
हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी” के नाम पर रखा जाएगा.

3. सड़कों और भवनों का नामकरण

  • जीटी रोड से बड़खालसा जाने वाली रोड का नाम
    दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग” किया जाएगा.
  • बड़खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर
    अमर शहीद दादा कुशाल सिंह दहिया” रखा जाएगा.

नई विकास परियोजनाएं

  • बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार किया जाएगा.
  • दिपालपुर गाँव में महिलाओं और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपये होगी.
  • दिपालपुर में नया कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, जिस पर 65 लाख रुपये खर्च होंगे.
  • राई विधानसभा में 25 किलोमीटर सड़कों को खेत-खलिहान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा.
  • तालाबों का विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बड़खालसा में विकास कार्यों के लिए 31 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.

यह भी पढ़ें : अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NAAC नोटिस, लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में जांच तेज

