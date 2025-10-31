Chandigarh : रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंद्र भगत ने पंजाब सिविल सचिवालय में अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

म्यूजियम के विकास कार्यों को जल्दी पूरा करने का आदेश

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि लुधियाना स्थित महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की गौरवशाली विरासत को और अधिक रूप प्रेरक बनाया जा सके।

बारीकी से किया जाए सुसज्जित – भगत

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम को बारीकी से सुसज्जित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को राज्य के सैनिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रक्षा सेवाओं से जुड़े विरासत स्थलों के संरक्षण और नवीनीकरण के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

