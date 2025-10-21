बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

Haryana : हाल ही में पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा (DGP Mohammad Mustafa) के बेटे अकील की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. जिसकी जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. अब जांच में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है. मृतक अकील का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा निकले.

मोहम्मद मुस्तफा पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं. जिसने अपने ही बेटे को मौत की निंद सुला दी. बताया जाता है कि मुस्तफा अपनी बहु के साथ अवैध संबंध में था. जिसके कारण वह अपने बेटे को जान से मारने के लिए काफी समय से षणयंत्र कर रहा था. मौत से पहले अकील ने एक वीडियों शेयर किया था. जिसमें उसने खुद इस बात की जानकारी दी थी.

परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

अब इस मामले में पुलिस ने पूर्व डीजीपी मो. मुस्तफा, उनकी बहू और इसके साथ-साथ उनकी पत्नी और बेटी पर भी हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है. बता दें कि पड़ोसी शमशुद्दीन ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई थी. जिसको आधार बनाकर मुस्तफा सहित सभी आरोपियों पर 103 (1), 61 BNS के तहत पंचकूला मनसा देवी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

कब हुई थी अकील की मौत?

गौरतलब है कि, 16 अक्टूबर की देर रात पूर्व डीजीपी के बेटे 35 वर्षीय अकील की पंचकूला में मौत हो गई थी. जो कि पेशे से वकील थे. अकील के मौत की वजह उनके परिजनों द्वारा दवाइयों का ओवरडोज बताया गया था. लेकिन पड़ोसी शमसुद्दीन ने इस बात पर असहमति जताते हुए पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी. जिसमें दावा किया गया था कि अकील की पत्नी और उसके पिता के बीच अवैध संबंध है.

वीडियो में अकील ने लगाया आरोप

अपनी मौत से पहले अकील ने भी 27 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें दावा किया था कि उसके पिता और पत्नी के अवैध संबंध हैं. इसके अलावा ये भी कहा था कि परिवार के लोग उसकी हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं. इन्हीं सब बातों को पुलिस ने आधार बनाया और आरोपियों को धर दबोचा.

यह भी पढ़ें http://नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप