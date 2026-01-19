Punjabराज्य

मंत्री संजीव अरोड़ा का आदेश, 30 दिनों में स्क्रैप्ड वाहनों का शहर से बाहर करना होगा स्थानांतरण

Shanti Kumari19 January 2026 - 12:56 PM
3 minutes read
Punjab News

Punjab News : पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस थानों तथा शहर की सीमाओं के अंदर स्थित अन्य सरकारी भूमियों पर मौजूद सभी स्क्रैप्ड, छोड़े गए, लावारिस और जब्त किए गए वाहनों को व्यवस्थित तरीके से हटाने तथा शहरी क्षेत्रों से बाहर निर्धारित यार्डों में स्थानांतरित करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णायक कदम सरकार के व्यापक शहरी शासन सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सुचारू उपयोग को और बेहतर बनाना है।

30 दिनों के अंदर स्थानांतरित किए जाएंगे वाहन

मंत्री ने बताया कि पुलिस थानों, ट्रैफिक पुलिस यार्डों, नगर पालिका की भूमियों तथा शहर की सड़कों के किनारे लंबे समय से खड़े ऐसे सभी वाहनों को 30 दिनों के अंदर शहर की सीमाओं से बाहर स्थित वाहन यार्डों में पहुंचा दिया जाएगा।

पुलिस विभाग, नगर निगमों, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों को तुरंत सर्वेक्षण करने, विस्तृत सूची तैयार करने तथा इस आदेश की समयबद्ध तरीके से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्णय के कारण

संजीव अरोड़ा ने कहा कि शहर की सीमाओं के अंदर बड़ी संख्या में खड़े कंडम और जब्त किए गए वाहनों की मौजूदगी से कई नागरिक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा होती हैं। पुराने वाहनों के धुएं से, बिजली के नुकसान और ज्वलनशील पदार्थों के कारण घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में कई गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लावारिस या लंबे समय से छोड़े गए इन वाहनों में पानी जमा हो जाता है, जो मच्छरों और चूहों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है तथा जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

सरकारी स्थान का दुरुपयोग

पुलिस थानों के परिसर कार्यशील आवश्यकताओं, आपातकालीन वाहनों तथा जनता को सेवा प्रदान करने के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए वाहन डंपिंग के लिए नहीं।

ट्रैफिक रुकावट और शहरी सौंदर्य

सड़कों के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहन आवागमन में बाधा डालते हैं तथा शहर की सफाई और सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं। खराब हालत वाले या पुराने वाहनों से तेल, रसायन और भारी धातुएं लीक होती हैं, जिससे मिट्टी और भूजल प्रदूषित होता है।

कानूनी और नियामक ढांचा

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर आधारित है: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – लोगों द्वारा छोड़े गए और लावारिस वाहनों को हटाने तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 – खराब हालत वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन रद्द करने और डिस्पोज  करने की तर्ज पर की जा रही है। इसके साथ ही कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 – वाहनों सहित नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान के अधीन भी है।

पंजाब नगर निगम अधिनियम – कब्जे और जनता के खतरों को हटाने का अधिकार

सभी स्थानांतरित वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण नियमों की सख्त पालना करते हुए केवल अधिकृत वाहन स्क्रैप यार्डों तथा रीसाइक्लिंग सुविधाओं में भेजा जाएगा।

वाहन हटाने से पहले पालन की जाने वाली प्रक्रिया: सभी पहचाने गए वाहनों को टैग लगाए जाएंगे तथा उनकी फोटो खींची जाएगी। वाहनों पर नोटिस लगाए जाएंगे। यदि मालिकाना हक का पता लगाया जा सकेगा तो मालिकों को सूचित किया जाएगा तथा कानून अनुसार अपने वाहनों का दावा करने का अवसर दिया जाएगा। जब्त किए गए वाहनों को सभी अनिवार्य कानूनी दस्तावेज पूरे करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी रूप में न्यायिक प्रक्रियाएं प्रभावित न हों।

श्री संजीव अरोड़ा ने लोगों से इस शहरव्यापी सफाई तथा सुरक्षा मुहिम में सहयोग करने की अपील की। वाहन मालिकों से अपील की जाती है कि वे संबंधित पुलिस थानों तथा नगर निगम अधिकारियों से संपर्क करके अपने स्तर पर छोड़े गए वाहनों की स्थिति का पता लगाएं।

मंत्री ने आगे कहा, ‘‘यह पहल सुरक्षित, साफ-सुथरे तथा बेहतर ढंग से संगठित शहरों के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शहरी भूमि एक मूल्यवान सार्वजनिक संसाधन है तथा इसका उपयोग जनकल्याण के लिए कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए।’’

ये भी पढ़ें – स्पेन में भीषण रेल हादसा : हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत, कई घायल

http://Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari19 January 2026 - 12:56 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़, ड्रोन गतिविधि और रफीक नाई के खिलाफ कार्रवाई

किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़, ड्रोन गतिविधि और रफीक नाई के खिलाफ कार्रवाई

18 January 2026 - 3:01 PM
Photo of पंजाब का बड़ा फैसला, पोटाश खनिज की खोज से होगा किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा

पंजाब का बड़ा फैसला, पोटाश खनिज की खोज से होगा किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा

18 January 2026 - 12:35 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

18 January 2026 - 12:07 PM
Photo of लुधियाना, जालंधर और अन्य जिलों में बस टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण, बढ़ेगा अंतर-राज्यीय संपर्क

लुधियाना, जालंधर और अन्य जिलों में बस टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण, बढ़ेगा अंतर-राज्यीय संपर्क

18 January 2026 - 11:20 AM
Photo of मालेरकोटला में राज्य स्तरीय शहीदी समागम, 66 नामधारी शहीदों को श्रद्धांजलि

मालेरकोटला में राज्य स्तरीय शहीदी समागम, 66 नामधारी शहीदों को श्रद्धांजलि

18 January 2026 - 11:03 AM
Photo of ई.पी.आई.-2024 में पंजाब को ‘लीडर स्टेट’ का दर्जा, लैंडलॉक्ड राज्य होते हुए भी शीर्ष प्रदर्शन

ई.पी.आई.-2024 में पंजाब को ‘लीडर स्टेट’ का दर्जा, लैंडलॉक्ड राज्य होते हुए भी शीर्ष प्रदर्शन

18 January 2026 - 9:44 AM
Photo of पंजाब पुलिस की ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ मुहिम के 322 दिन पूरे : 45,000 से अधिक तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ मुहिम के 322 दिन पूरे : 45,000 से अधिक तस्कर गिरफ्तार

18 January 2026 - 9:19 AM
Photo of पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

17 January 2026 - 8:08 PM
Photo of मोगा नगर निगम मेयर चुनाव पर राजनीतिक हलचल, 19 जनवरी को होगी बड़ी जंग

मोगा नगर निगम मेयर चुनाव पर राजनीतिक हलचल, 19 जनवरी को होगी बड़ी जंग

17 January 2026 - 7:42 PM
Photo of शौचालय इस्तेमाल करने को लेकर विवाद में 3 जिंदगियां खत्म, मां ने दो मासूमों के साथ की आत्महत्या

शौचालय इस्तेमाल करने को लेकर विवाद में 3 जिंदगियां खत्म, मां ने दो मासूमों के साथ की आत्महत्या

17 January 2026 - 7:06 PM
Back to top button