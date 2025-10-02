Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने ज़िला तरन तारन से “मेरा घर, मेरा मान” योजना की शुरुआत की और लाल लकीर के अंदर आने वाली जमीन/संपत्ति के मालिकाना हक प्राप्त करने वाले हल्का तरन तारन के 11 गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए. इस मौके पर हल्का इंचार्ज तरन तारन हरमीत सिंह संधू, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर राजदीप सिंह बराड़, एस.डी.एम. तरन तारन गुरमीत सिंह और ज़िला माल अधिकारी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न गांवों से आए लाभार्थी उपस्थित थे.

राज्य में नई क्रांति लाएगी “मेरा घर, मेरा मान” मुहिम

इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकार सौंप रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज तरन तारन से शुरू हुई यह “मेरा घर, मेरा मान” मुहिम राज्य में एक नई क्रांति लेकर आएगी. उन्होंने बताया कि इस योजना को राज्य में मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. यह योजना आबादी देह क्षेत्र (लाल लकीर) में रहने वाले लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी कार्ड आपकी जमीन पर आपके मालिकाना हक का स्पष्ट, डिजिटल और सरकारी प्रमाण होगा. अब किसी को यह नहीं कहना पड़ेगा कि आपके पास ज़मीन का सबूत नहीं है. यह कार्ड बैंक में आपकी जमीन की गारंटी का दस्तावेज़ बनेगा और आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे.

बिना किसी झंझट बेच सकेंगे लाल लकीर वाली जमीन

उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थी अब लाल लकीर वाली जमीन को बिना किसी डर या झंझट के बेच सकेंगे. यह कार्ड खरीददार को भरोसा देगा कि ज़मीन साफ़ है और आप इसके असली मालिक हैं. इससे लेन-देन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे ज़मीन संबंधी विवाद समाप्त होंगे और बच्चों को विरासत में साफ़-सुथरी ज़मीन मिलेगी.

योजना नहीं सरकार का वचन है “मेरा घर, मेरा मान”

उन्होंने कहा कि “मेरा घर, मेरा मान” केवल एक योजना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का जनता के प्रति वचन है. यह हमारी कोशिश का हिस्सा है कि पंजाब का हर नागरिक समर्थ और आत्मनिर्भर बने. हमारा लक्ष्य है कि हर परिवार को उसका अधिकार मिले. यह प्रॉपर्टी कार्ड आपकी ज़मीन का आधार कार्ड है और आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति की गारंटी है.

सरकार ने पूरी की गारंटियां

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की जनता को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और समग्र विकास के लिए अनेक विकास कार्य शुरू किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले जनता को जो गारंटियां दी थीं, उन्हें पूरा किया गया है. “मेरा घर, मेरा मान” योजना से राज्य के हज़ारों परिवारों और लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

हल्का इंचार्ज तरन तारन और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरमीत सिंह संधू ने भी उपस्थित स्कीम के लाभार्थियों को बधाई दी.

यह भी पढ़ें : पंजाब प्रतिनिधिमंडल ने 16वें वित्त आयोग से की मुलाकात, बाढ़ से 20,000 करोड़ के नुकसान पर विशेष पुनर्वास पैकेज की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप