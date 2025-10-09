Uttar Pradesh

मायावती ने आजम खान से मुलाकात की अफवाहों का किया खंडन, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर कसा तंज

  • मायावती ने सभी धर्मों का सम्मान जरूरी बताया
  • आजम खान परिवार से उनकी कोई मुलाकात नहीं
  • कांग्रेस-सपा में दलितों का भला नहीं होगा
  • यूपी और देश में कानून व्यवस्था खराब है
  • संविधान को जातिवादी बनाने की साजिश नाकाम

UP News : लखनऊ में बसपा की महारैली को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आजकल कुछ लोग एक दूसरे के धर्म को लेकर बयानबाजी कर माहौल खराब कर रहे हैं. ऐसे समय में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए.

लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने गुरुवार, 9 अक्तूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित महारैली को संबोधित किया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. मायावती ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर भी सफाई दी, उन्होंने मंच से स्पष्ट किया कि उनकी आजम खान के परिवार से कोई मुलाकात नहीं हुई है, और जो अफवाहें फैल रही हैं, वे निराधार हैं.

आजम खान के परिवार से नहीं हुई कोई मुलाकात

बसपा चीफ मायावती ने मंच से साफ कहा कि सपा नेता आजम खान के परिवार से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है. यानी, यूपी की सियासी चर्चाओं पर बसपा चीफ के इस बयान के बाद विराम लगा दिया है कि आजम खान की बसपा से कोई बातचीत हुई है. करीब दो साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान को लेकर चर्चा चली थी कि वे मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ही साफ कर दिया था जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं उनसे ही यह सवाल कीजिए. अब मायावती के बयान के बाद साफ हो गया है कि आजम परिवार और मायावती की कोई मुलाकात नहीं हुई है.

चुनावी वादों का आधा भी पूरा नहीं हुआ

इसके साथ ही मायावती ने मंच से कहा कि कांग्रेस और सपा के शासन में दलितों का भला नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जान, माल और धर्म भी खतरे में है. यूपी समेत देशभर में कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, चुनाव से पहले किए वादों का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं किया जाता. मायावती ने आरोप लगाया कि सत्ता और विपक्ष आपस में मिलकर बाबा साहब के संविधान को बदलकर जातिवादी ढांचे में परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसे इनके साधु संत भी पैरवी करते हैं जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे.

