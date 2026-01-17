Uttar Pradeshधर्म

माघ अमावस्या 2026 : अर्धोदय योग में स्नान और दान से सभी जलाशय होंगे गंगाजल समान

Ajay Yadav17 January 2026 - 2:41 PM
1 minute read
Magh Amavasya 2026 :
माघ अमावस्या 2026 : अर्धोदय योग में स्नान और दान से सभी जलाशय होंगे गंगाजल समान

Magh Amavasya 2026 : माघ अमावस्या का पावन पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन स्नान और दान के साथ-साथ पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस शुभ दिन पर धार्मिक कार्य करने से देवी-देवताओं के साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं. साल 2026 में माघ अमावस्या पर एक विशेष योग बना है जिसके चलते आपको शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है. पुराणों के अनुसार, इस योग में सभी तीर्थों का जल गंगाजल के समान पुण्यदानी माना जाता है.

साल 2026 में माघ अमावस्या के दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है, जिसे अर्धोदय योग कहा जाता है. इस बार अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है और उसी दिन व्यतीपात योग का भी संयोग बन रहा है. इन दोनों योगों के एक साथ बनने से अर्धोदय योग का निर्माण हो रहा है, जिसे अत्यंत शुभ और विशेष फल देने वाला माना जाता है.

अर्धोदय योग में स्नान का विशेष महत्व

वही, स्कंद पुराण के अनुसार, अर्धोदय योग के दौरान हर जलाशय का जल गंगाजल के समान हो जाता है. ऐसे में इस शुभ योग में किसी भी जलाशय में स्नान करने से गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.

बता दें कि अर्धोदय योग वाली अमावस्या पर यदि स्नान के साथ दान और जरूरतमंदों की सेवा की जाए, तो इसके पुण्य फल कई गुना बढ़ जाते हैं. मान्यता है कि ऐसे शुभ कामों से पितरों की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है.

अर्धोदय अमावस्या में दान का महत्व

अर्धोदय योग से युक्त अमावस्या पर यदि सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी का दान किया जाए तो जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है. इसलिए इस विशेष तिथि का पूरा लाभ उठाना चाहिए. यदि सोना-चांदी दान करना संभव न हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 January 2026 - 2:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई पत्नी, बेड के नीचे छिपा प्रेमी

होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई पत्नी, बेड के नीचे छिपा प्रेमी

16 January 2026 - 7:04 PM
Photo of Manikarnika Ghat : काशी में तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट, कांग्रेस और सपा ने खड़े किए सवाल

Manikarnika Ghat : काशी में तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट, कांग्रेस और सपा ने खड़े किए सवाल

16 January 2026 - 3:10 PM
Photo of आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

16 January 2026 - 8:16 AM
Photo of UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया…, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया…, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

15 January 2026 - 1:35 PM
Photo of मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

15 January 2026 - 12:17 PM
Photo of मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

15 January 2026 - 8:32 AM
Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

15 January 2026 - 7:54 AM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of डेढ़ साल में जिस तरह….बड़ा आरोप लगाते हुए साध्वी हर्षा ने धार्मिक मार्ग छोड़ने का लिया फैसला

डेढ़ साल में जिस तरह….बड़ा आरोप लगाते हुए साध्वी हर्षा ने धार्मिक मार्ग छोड़ने का लिया फैसला

14 January 2026 - 1:19 PM
Photo of अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

14 January 2026 - 12:27 PM
Back to top button