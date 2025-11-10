Lucknow : पिछले कुछ समय से आए दिन या तो फेमस होने या किसी और इरादे से लड़कियों के अजीबों गरीब वीडियो सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनें पहले राजस्थान के जैसलमेर से गाड़ी में सवार एक लड़की का वीडियो सामने आया था जिसमें वो बिना कपडों के एक बुजुर्ग के साथ पर अश्लील हरकतें कर रही थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक लड़की चलती गाड़ी से कपड़े उतारती नजर आ रही है।

शहीद पथ की है घटना

यह घटना लखनऊ के शहीद पथ की है। जहां चलती कार की खिड़की से बाहर निकल एक लड़की अपने कपड़े उतार रही है और डांस कर रही है। इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य यात्रियों ने लड़की के अश्लील हरकतों की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गाड़ी गाजियाबाद आरटीओ में रजिस्टर्ड बताई जा रही है। हालांकि लड़की के इस कृत्य के पीछे की वजह क्या है, इसका पता नहीं चल पाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

मामले की पुष्टी में लगी पुलिस

इस घटना का समय और तारीख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने कि ये कब का है, साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वीडियो फुटेज में गाड़ी का नंबर देखकर जांच की जा रही है कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और वीडियो बनाने वाले लोग कौन हैं। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

पहले भी स्टंट के मामले आ चुके हैं सामने

बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भी स्टंट की घटना सामने आई थी। गोमतीनगर के जी-20 रोड से भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें थार चला रहे युवकों ने गाड़ी को दो पहियों पर दौड़ाया था। इस दौरान तेज आवाज में युवक डीजे की धुन पर ठुमके लगाते हुए कार चलाते भी दिखे थे। इसके अलावा IIM रोड पर भी तीन युवकों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो चाकू लहराते हुए रील बनाते दिखे थे। पुलिस ने इन सभी मामलों में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।

यह भी पढ़ें सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप