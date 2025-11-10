Uttar Pradeshक्राइमवायरल

लखनऊ में चलती कार से कपड़े उतारती दिखी लड़की, फेसम होने की चाहत या कोई और इरादा ? जांच जारी

Shanti Kumari10 November 2025 - 2:13 PM
2 minutes read
Lucknow News
लखनऊ के शहीद पथ पर वायरल वीडियो में लड़की गाड़ी से बाहर निकलकर डांस करती नजर आई।

Lucknow : पिछले कुछ समय से आए दिन या तो फेमस होने या किसी और इरादे से लड़कियों के अजीबों गरीब वीडियो सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनें पहले राजस्थान के जैसलमेर से गाड़ी में सवार एक लड़की का वीडियो सामने आया था जिसमें वो बिना कपडों के एक बुजुर्ग के साथ पर अश्लील हरकतें कर रही थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक लड़की चलती गाड़ी से कपड़े उतारती नजर आ रही है।

शहीद पथ की है घटना

यह घटना लखनऊ के शहीद पथ की है। जहां चलती कार की खिड़की से बाहर निकल एक लड़की अपने कपड़े उतार रही है और डांस कर रही है। इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य यात्रियों ने लड़की के अश्लील हरकतों की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गाड़ी गाजियाबाद आरटीओ में रजिस्टर्ड बताई जा रही है। हालांकि लड़की के इस कृत्य के पीछे की वजह क्या है, इसका पता नहीं चल पाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

मामले की पुष्टी में लगी पुलिस

इस घटना का समय और तारीख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने कि ये कब का है, साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वीडियो फुटेज में गाड़ी का नंबर देखकर जांच की जा रही है कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और वीडियो बनाने वाले लोग कौन हैं। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

पहले भी स्टंट के मामले आ चुके हैं सामने

बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भी स्टंट की घटना सामने आई थी। गोमतीनगर के जी-20 रोड से भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें थार चला रहे युवकों ने गाड़ी को दो पहियों पर दौड़ाया था। इस दौरान तेज आवाज में युवक डीजे की धुन पर ठुमके लगाते हुए कार चलाते भी दिखे थे। इसके अलावा IIM रोड पर भी तीन युवकों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो चाकू लहराते हुए रील बनाते दिखे थे। पुलिस ने इन सभी मामलों में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।

यह भी पढ़ें सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

 

Shanti Kumari10 November 2025 - 2:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

10 November 2025 - 3:12 PM
Photo of सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

10 November 2025 - 1:07 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

10 November 2025 - 12:53 PM
Photo of भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

10 November 2025 - 12:34 PM
Photo of पत्नी की धमकी से डरकर पति ने करवाई उसकी शादी, जौनपुर में हैरान कर देने वाला मामला

पत्नी की धमकी से डरकर पति ने करवाई उसकी शादी, जौनपुर में हैरान कर देने वाला मामला

10 November 2025 - 12:26 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 253वें दिन 700 ग्राम हेरोइन, 58,000 रूपये ड्रग मनी सहित 106 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 253वें दिन 700 ग्राम हेरोइन, 58,000 रूपये ड्रग मनी सहित 106 नशा तस्कर गिरफ्तार

9 November 2025 - 8:07 PM
Photo of एक और पति चढ़ा अय्याश पत्नी के हाथों बली, प्रेमी के लिए महिला ने उतारा मौत के घाट 

एक और पति चढ़ा अय्याश पत्नी के हाथों बली, प्रेमी के लिए महिला ने उतारा मौत के घाट 

8 November 2025 - 8:43 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में 28 अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का निर्णय, फार्म-ए के आधार पर प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश में 28 अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का निर्णय, फार्म-ए के आधार पर प्रक्रिया शुरू

8 November 2025 - 6:31 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरा, प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

उत्तर प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरा, प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

8 November 2025 - 8:05 AM
Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद

7 November 2025 - 8:37 PM
Back to top button