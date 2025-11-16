Patna : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद (राष्ट्रीय जनता दल) नेता तेजस्वी यादव के घर में भयंकर घमासान मचा हुआ है. एक तरफ जहां परिजनों द्वारा अपमान झेलने के बाद रोहिणी आचार्य ने रोते हुए अपना मायका छोड़ दिया. वहीं अब खबर सामने आई है कि लालू यादव की तीन अन्य बेटियां अपने बच्चों और परिवार के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है.

लालू यादव की तीन और बेटियां रवाना

दरअसल, लालू यादव के परिवार की कलह तब सामने आई जब रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार खास कर अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंदी गाली देने और मारने की कोशिश में चप्पल उठाने की बात कही. इसके बाद वो रोते हुए मायके छोड़कर सिंगापुर के लिए रवाना हो गई. वहीं अब लालू प्रसाद यादव की तीन बेटी रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव पटना से दिल्ली रवाना हो गई हैं.

बहन का दर्द देख भड़ते तेज प्रताप

बता दें कि अपने घरवालों से यह अपमान सहने के बाद रोहिणी आचार्य ने अब पार्टी भी छोड़ दिया है. वहीं दूसरी ओर उनका दूसरा भाई (जिसको अपने पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा पार्टी और घर से पहले ही निकाला जा चुका है) तेज प्रताप यादव अपनी बहन का दर्द देख तेजस्वी यादव और उनके कुछ करीबियों पर भड़क उठे हैं. शनिवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि- हमारी बहन को जो अपमान करेगा, उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा.

रोहिणी आचार्य ने क्या आरोप लगाए

उल्लेखनीय है कि घर से निकलने के बाद एक्स हैंडल के जरिए रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि- “उनका कोई परिवार नहीं है. उन्हीं लोगों ने घर से निकाला है. संजय-रमीज का नाम लेने पर परेशान किया जाता है. रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर कहा- “मेरा कोई परिवार नहीं है. उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है. उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है. सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है?”

तेजस्वी यादव पर रोहिणी का गंभीर आरोप

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा “कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी.. सभी बेटी – बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं , अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे ” .. सभी बहन – बेटियां अपना घर – परिवार देखें, अपने माता – पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें .. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली .. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया .. आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो.

