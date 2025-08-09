Other Statesबड़ी ख़बरराज्य

RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

Anup Tiwari9 August 2025 - 7:11 PM
2 minutes read
RG Kar Case
आरजी कर मामला

RG Kar Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के दर्दनाक मामले को आज पुरा एक साल हो चुका है. लेकिन इसका असर अभी भी पश्चिम बंगाल की सियासत में दिखाई देता है. पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए एजेंसी को बंद करने की मांग की है, जबकि भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है. इसी मुद्दे पर शनिवार को नबन्ना मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट क्रॉसिंग से भाजपा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय की ओर मार्च शुरू किया. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे रानी रश्मोनी रोड पार कर विद्यासागर सेटु की तरफ बढ़ने लगे. इसी बीच धक्का-मुक्की होने लगी. जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे. जिसको देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए. घायल होने वालों में एक पीड़िता की मां भी शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उकसावे के उन्हें धक्का दिया और उनकी चूड़ियां भी डाली.

विपक्ष का आरोप और धरना

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और कई विधायक मौके पर धरने पर बैठ गए. सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में 100 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें पीड़िता के माता-पिता भी हैं. अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह डर गई हैं और पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है.

सीबीआई जांच पर सवाल

पीड़िता के माता-पिता ने दिल्ली में सीबीआई निदेशक से मुलाकात कर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि सीबीआई अब केस से हटना चाहती है. पीड़िता के पिता ने कहा, “अगर केस छोड़ना है तो कोर्ट में जाकर कहिए, मुझे क्यों बता रहे हैं?” पीड़िता की मां ने संस्था को विफल बताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उन्होंने एक साल बर्बाद किया. यह मामला अब फिर से बंगाल की राजनीति का केंद्र बन गया है, जहां न्याय की मांग और सियासी आरोप-प्रत्यारोप एक साथ चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें : केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari9 August 2025 - 7:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of शिक्षा में समानता की ओर बड़ा कदम, पंजाब में बनेगा पिछड़ी श्रेणियों के लिए आधुनिक हॉस्टल परिसर

शिक्षा में समानता की ओर बड़ा कदम, पंजाब में बनेगा पिछड़ी श्रेणियों के लिए आधुनिक हॉस्टल परिसर

9 August 2025 - 8:57 PM
Photo of बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

9 August 2025 - 8:04 PM
Photo of आतंक के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, BKI की साजिश को किया नाकाम

आतंक के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, BKI की साजिश को किया नाकाम

9 August 2025 - 7:20 PM
Photo of स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम, CM भगवंत मान ने डेरा बल्लां में STP प्रोजेक्ट की रखी नींव

स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम, CM भगवंत मान ने डेरा बल्लां में STP प्रोजेक्ट की रखी नींव

9 August 2025 - 6:49 PM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 पिस्तौल समेत चार गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 पिस्तौल समेत चार गिरफ्तार

9 August 2025 - 5:59 PM
Photo of पंजाब ने रचा इतिहास: सीमा पर तैनात हुई ‘बाज आंख’ एंटी-ड्रोन प्रणाली, ड्रोन से नशा तस्करी अब खत्म!

पंजाब ने रचा इतिहास: सीमा पर तैनात हुई ‘बाज आंख’ एंटी-ड्रोन प्रणाली, ड्रोन से नशा तस्करी अब खत्म!

9 August 2025 - 5:30 PM
Photo of दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

9 August 2025 - 4:23 PM
Photo of केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

9 August 2025 - 3:40 PM
Photo of राहुल गांधी की डिनर पार्टी में उद्धव की सीट पर सियासी घमासान, फडणवीस का तंज, राउत-आदित्य ने किया पलटवार

राहुल गांधी की डिनर पार्टी में उद्धव की सीट पर सियासी घमासान, फडणवीस का तंज, राउत-आदित्य ने किया पलटवार

9 August 2025 - 1:27 PM
Photo of कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

9 August 2025 - 9:31 AM
Back to top button