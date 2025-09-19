मनोरंजन

‘या अली’ के गायक जुबिन गर्ग नहीं रहे: सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ हादसा, शोक में डूबा बॉलीवुड

Anup Tiwari19 September 2025 - 7:07 PM
2 minutes read
Zubeen Garg Death
गायक जुबिन गर्ग का निधन

Zubeen Garg Death : बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में निधन हो गया है. यह घटना उस समय हुई जब वे समुद्र में एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेने गए थे. बताया गया कि समुद्र में डाइविंग के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. जुबिन की उम्र 52 वर्ष थी.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जुबिन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उनका 20 सितंबर को परफॉर्मेंस भी तय था. उनकी आकस्मिक मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि असम सहित देश-विदेश में फैले उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा दिया है.

1995 में की थी करियर की शुरूआत

जुबिन गर्ग मूल रूप से असम के जोरहाट से थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1995 में मुंबई आकर की थी. उन्होंने ‘चांदनी रात’ नामक इंडीपॉप एल्बम से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और बाद में कई पॉपुलर एल्बम्स और फिल्मों में अपनी आवाज़ दी. ‘गद्दार’, ‘दिल से’, ‘फिजा’, और ‘कांटे’ जैसी फिल्मों में उनके गाए गानों ने उन्हें पहचान दिलाई.

उनका सबसे यादगार गाना ‘या अली’ फिल्म ‘गैंगस्टर’ से रहा, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग मुकाम दिया. वे सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि असमिया, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली और मराठी जैसी भाषाओं में भी गा चुके हैं. असम और पश्चिम बंगाल में उन्हें एक रॉकस्टार के रूप में देखा जाता रहा है.

पहले भी हुए थे उनके साथ हादसे

यह पहली बार नहीं है जब जुबिन गर्ग को स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा हो. वर्ष 2022 में असम में एक होटल के बाथरूम में गिरने के बाद उन्हें सिर में चोटें आई थीं. तब उन्हें डिब्रूगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और बाद में एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था. मेडिकल जांच में सामने आया था कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वे बेहोश होकर गिर पड़े थे.

जुबिन गर्ग का यूं अचानक जाना भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनका संगीत और उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी.

