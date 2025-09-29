IIT Indore : देश में तकनीकी शिक्षा को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में विस्तार परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया है, जिसमें आईआईटी इंदौर भी शामिल है. इस योजना के तहत आईआईटी इंदौर को 624.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका उद्देश्य संस्थान की क्षमता और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना है ताकि इसे विश्व स्तरीय स्तर पर पहुंचाया जा सके.

सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि यह पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया युग लेकर आएगी. इससे युवाओं को बेहतर शोध, अध्ययन और नवाचार के लिए व्यापक अवसर मिलेंगे.

आधुनिक भवन, सुविधाओं और अनुसंधान केंद्र का विकास

आईआईटी इंदौर की इस विस्तार परियोजना को उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन एवं फंडिंग एजेंसी (HEFA) के तीसरे चरण के अंतर्गत मंजूरी मिली है. इस परियोजना की राशि का उपयोग कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें आधुनिक शिक्षण भवन का निर्माण (374.38 करोड़ रुपये), आवासीय परिसर और अन्य सुविधाओं का विकास (123.15 करोड़ रुपये), तथा उन्नत उपकरणों की खरीद (27.04 करोड़ रुपये) शामिल हैं. इसके अलावा, एक औद्योगिक अनुसंधान पार्क, डिजाइन विभाग, विद्यार्थी गतिविधि केंद्र, व्याख्यान कक्ष परिसर और आगंतुक छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा.

लैब सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर

मुख्य परियोजना के अलावा, केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर की प्रयोगशालाओं को और बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी है. इस धनराशि का उपयोग भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उच्च तकनीकी उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा, जो जटिल प्रयोगों और डेटा विश्लेषण में सहायता करेंगे.

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि इस आधारभूत संरचना के विकास से संस्थान का शैक्षणिक और अनुसंधान वातावरण मजबूत होगा और छात्रों तथा शिक्षकों को नवाचार, सहयोग और समग्र विकास के लिए एक बेहतर माहौल मिलेगा.

