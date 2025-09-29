Madhya Pradeshराज्य

624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय, क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा

Anup Tiwari29 September 2025 - 3:56 PM
2 minutes read
IIT Indore
624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय

IIT Indore : देश में तकनीकी शिक्षा को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में विस्तार परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया है, जिसमें आईआईटी इंदौर भी शामिल है. इस योजना के तहत आईआईटी इंदौर को 624.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका उद्देश्य संस्थान की क्षमता और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना है ताकि इसे विश्व स्तरीय स्तर पर पहुंचाया जा सके.

सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि यह पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया युग लेकर आएगी. इससे युवाओं को बेहतर शोध, अध्ययन और नवाचार के लिए व्यापक अवसर मिलेंगे.

आधुनिक भवन, सुविधाओं और अनुसंधान केंद्र का विकास

आईआईटी इंदौर की इस विस्तार परियोजना को उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन एवं फंडिंग एजेंसी (HEFA) के तीसरे चरण के अंतर्गत मंजूरी मिली है. इस परियोजना की राशि का उपयोग कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें आधुनिक शिक्षण भवन का निर्माण (374.38 करोड़ रुपये), आवासीय परिसर और अन्य सुविधाओं का विकास (123.15 करोड़ रुपये), तथा उन्नत उपकरणों की खरीद (27.04 करोड़ रुपये) शामिल हैं. इसके अलावा, एक औद्योगिक अनुसंधान पार्क, डिजाइन विभाग, विद्यार्थी गतिविधि केंद्र, व्याख्यान कक्ष परिसर और आगंतुक छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा.

लैब सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर

मुख्य परियोजना के अलावा, केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर की प्रयोगशालाओं को और बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी है. इस धनराशि का उपयोग भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उच्च तकनीकी उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा, जो जटिल प्रयोगों और डेटा विश्लेषण में सहायता करेंगे.

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि इस आधारभूत संरचना के विकास से संस्थान का शैक्षणिक और अनुसंधान वातावरण मजबूत होगा और छात्रों तथा शिक्षकों को नवाचार, सहयोग और समग्र विकास के लिए एक बेहतर माहौल मिलेगा.

यह भी पढ़ें : बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 September 2025 - 3:56 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

29 September 2025 - 3:18 PM
Photo of बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

29 September 2025 - 3:15 PM
Photo of हरियाणा में डिजिटल क्रांति: CM नायब सिंह सैनी ने शुरू की 4 शानदार पहल

हरियाणा में डिजिटल क्रांति: CM नायब सिंह सैनी ने शुरू की 4 शानदार पहल

29 September 2025 - 12:41 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 211 दिनों में 31 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 211 दिनों में 31 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

29 September 2025 - 11:33 AM
Photo of पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से लड़ने के लिए SAPCAR योजना की शुरुआत: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का संकल्प

पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से लड़ने के लिए SAPCAR योजना की शुरुआत: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का संकल्प

28 September 2025 - 11:47 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

28 September 2025 - 11:07 PM
Photo of पंजाब में सीवरमैन और सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती सुनिश्चित करेगा सरकार: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में सीवरमैन और सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती सुनिश्चित करेगा सरकार: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

28 September 2025 - 10:34 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

उत्तर प्रदेश में जल क्रांति का प्रतीक: अमृत 2.0 को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में गौरव

28 September 2025 - 9:20 PM
Photo of सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

28 September 2025 - 8:22 PM
Photo of अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

28 September 2025 - 7:35 PM
Back to top button