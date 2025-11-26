Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पाँच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना सुकली गाँव के पास उस समय हुई, जब एक SUV कार की आमने-सामने टक्कर एक ट्रक से हो गई. हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को अस्पताल पहुँचाया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

पुलिस ने तुरंत शुरू किया बचाव

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सुकली गांव के पास देर रात ट्रक और एक गाड़ी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. जिसके बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई.

हादसे के बाद घटना स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. टक्कर इतनी तेज थी कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जहाँ उनका उपचार जारी है.

पांच लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, नवागढ़ के कुछ ग्रामीण एक एसयूवी से दूसरे गांव में बारात में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वे वापस अपने गाँव लौट रहे थे, तभी सुकली गाँव के पास उनकी गाड़ी की आमने-सामने टक्कर एक ट्रक से हो गई. दुर्घटना में पाँच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए.

पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस एक्सीडेंट को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. यह हादसा कैसे हुआ इसकी जाँच की जा रही हैं. वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

