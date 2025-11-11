Haryanaराज्य

हरियाणा में खेलों का महाकुंभ…नायब सिंह सैनी ने किया स्टेट चैंपियनशिप 2025 का आगाज, बोले – “अब हरियाणा बनेगा स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया”

Amzad Khan11 November 2025 - 5:49 PM
Haryana State Championship 2025
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ समारोह में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए

Haryana State Championship 2025 : हरियाणा के खेल इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा जोश और प्रदेश की खेल भावना का महोत्सव है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चैंपियनशिप में प्रदेश के 4000 से अधिक ऊर्जावान खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो हरियाणा को “स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया” बनाने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है.

खेलों के लिए आधुनिक सुविधाओं की सौगात

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इसी स्टेडियम में बेटियों के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है, जिस पर 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत आई है. उन्होंने कहा –

“हर खेल की शुरुआत दौड़ से होती है, और जब दौड़ की शुरुआत आधुनिक ट्रैक से होगी, तो नतीजे भी विश्व स्तरीय आएंगे.”

मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर स्कूल में खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि हर बच्चा खेल के ज़रिए आगे बढ़ सके.

खिलाड़ियों के लिए सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 25 उप-मंडल स्तरीय मैदान और 163 राजीव गांधी खेल परिसर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरी भी खोली गई हैं. उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी सरकार ने अब तक खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और 70 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी है, जिससे 24 हजार युवा खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं.

खेलों के बजट में हुआ बड़ा इजाफा

इस वर्ष प्रदेश सरकार ने खेलों का बजट बढ़ाकर 589 करोड़ रुपए कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ बजट नहीं, बल्कि हरियाणा के हर खिलाड़ी में सरकार का भरोसा और निवेश है. उन्होंने कहा –

“हमारी सरकार ने न सिर्फ आधुनिक स्टेडियम बनाए, बल्कि खिलाड़ियों के लिए विशेष खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है.”

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों, कोचों और आयोजकों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है. उन्होंने विधिवत रूप से हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ की घोषणा की और कहा कि हरियाणा की धरती अब केवल खेती में ही नहीं, बल्कि खेलों में भी देश का सिर गर्व से ऊंचा करेगी.

यह भी पढ़ें : गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा में श्रद्धा की लहर – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में की शिरकत

