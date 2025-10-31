Punjabराज्य

हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

Shanti Kumari31 October 2025 - 8:02 PM
2 minutes read
Punjab News
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 15 कर्मचारी यूनियनों के नेताओं के साथ बैठकर मुद्दों पर चर्चा करते हुए।

Chandigarh : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज 15 अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से बैठकें की। इन संगठनों में शिक्षा विभाग के 7 संगठन, जल सप्लाई और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संगठन, तथा ठेका मुलाज़म संघर्ष मोर्चा और पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी जैसे साझा हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन शामिल थे।

बैठक में की गई मांगों और मुद्दों पर चर्चा

लगभग पांच घंटे चली इन बैठकों के दौरान यूनियन नेताओं के साथ उनकी मांगों और मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई और उपयुक्त समाधान निकालने के प्रयास किए गए। शिक्षा विभाग से संबंधित यूनियनों के मुख्य मुद्दे वेतन और वरिष्ठता में अनियमितताएं, सेवाओं को रेगुलर करना और पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (पी.एस.टी.इ.टी) को समय पर आयोजित करने से जुड़े थे।

वित्त मंत्री ने दिए ये निर्देश

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को वेतन और वरिष्ठता से जुड़ी अनियमितताओं के मुद्दे को एनोमली कमेटी को भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने सेवाओं को रेगुलर करने और अन्य सेवा-संबंधी मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए एडवोकेट जनरल कार्यालय, परसोनल विभाग और वित्त विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पी.एस.टी.इ.टी को भी शीघ्र आयोजित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए।

ठेका मुलाज़म संघर्ष मोर्चा, ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपरपज़ हेल्थ वर्कर फीमेल यूनियन, यूनाइटेड नर्सेज़ एसोसिएशन ऑफ पंजाब और पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी जैसे संगठनों के साथ बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री ने उठाए गए मुद्दों को विस्तार से सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो मुद्दे विभागीय स्तर पर हल किए जा सकते हैं, उन्हें तुरंत हल किया जाए। वित्तीय प्रभाव वाले मामलों पर, वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार पहले से ही अधिकांश मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

इन बैठकों के दौरान यूनियनों के प्रतिनिधियों, बलीहार सिंह, हाकम सिंह, जसप्रीत सिंह (ठेका मुलाज़म यूनियन); जसवीर सिंह, सुखजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह (पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी); कुलदीप सिंह, प्रवीण कुमार, जगमोहन सिंह (सर्व समग्र शिक्षा अभियान (मिड डे मील) दफ्तरी कर्मचारी यूनियन); राहुल कंबोज, जसविंदर सिंह, हरजीत कौर ( पी.एस.टी.इ.टी यूनियन); जसपाल सिंह (10 वर्ष सेवा पूरी कर चुके कच्चे अध्यापक यूनियन); रणजीत सिंह, राजेश कुमार, ओंकार सिंह (ई.टी.टी. अध्यापक यूनियन); गुरप्रीत सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, परमपाल सिंह (पंजाब शिक्षा विभाग मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन); समरजीत सिंह, सुखदीप सिंह, हरमल सिंह (टैट पास कच्चे अध्यापक यूनियन); तजिंदर कौर, राजविंदर कौर, किरणदीप कौर (ए.आइ.इ. कच्चे अध्यापक यूनियन); बेअंत सिंह, बोहर सिंह, मेहर सिंह (ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन); सरबजीत कौर, अमरीक सिंह (कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपरपज़ हेल्थ वर्कर फीमेल यूनियन); आरती बाली, हरविंदर सिंह, बलजीत सिंह (यूनाइटेड नर्सेज़ एसोसिएशन ऑफ पंजाब) और उनके साथियों ने अपनी मांगें और मुद्दे पेश किए।

यह भी पढ़ें http://मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari31 October 2025 - 8:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

31 October 2025 - 7:42 PM
Photo of पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

31 October 2025 - 7:08 PM
Photo of “युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

“युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

31 October 2025 - 6:11 PM
Photo of जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

31 October 2025 - 5:33 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

31 October 2025 - 4:49 PM
Photo of सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

31 October 2025 - 4:11 PM
Photo of Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

31 October 2025 - 3:17 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 243वें दिन पंजाब पुलिस ने 2.3 किलो हेरोइन और 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 243वें दिन पंजाब पुलिस ने 2.3 किलो हेरोइन और 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

31 October 2025 - 2:46 PM
Photo of आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

31 October 2025 - 1:33 PM
Photo of अरोड़ा और सौंद ने गुजरात के CM को दिया नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण

अरोड़ा और सौंद ने गुजरात के CM को दिया नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण

30 October 2025 - 8:24 PM
Back to top button