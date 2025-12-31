Punjabराज्य

भाजपा की मनरेगा सुधारों पर हरपाल सिंह चीमा का हमला: गरीब-विरोधी एजेंडे का लगाया आरोप

Shanti Kumari31 December 2025 - 7:47 PM
3 minutes read
Punjab News

Chandigarh : भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सुधारों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया भाजपा के सुधारों के दावों की असलियत को बेनकाब करता है।

पंजाब सरकार का स्पष्ट विरोध

पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय बोझ का 40 पर्सेंट हिस्सा राज्यों पर डालकर और स्कीम के अधिकार-आधारित ढांचे को खोखला करके , भाजपा ने असल में रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया है और भारत के संघीय ढांचे को कमज़ोर किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा इन कदमों के विरुद्ध मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने चुप रहना चुना है।

बुधवार को पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वित्तीय मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा लीडरशिप अपनी कार्रवाईयों को जायज ठहराने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज’ बारे स्थाई कमेटी 2024-25′ का गलत देने के लिए निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सप्तगिरी शंकर उलाका की प्रधानगी वाली कमिटी ने कभी भी धर्म के आधार पर रखने यां बदलाव करने की सिफारिश नहीं की थी; इसके बजाय, कमेटी ने पेंडिंग फंड को तुरंत जारी करने की अपील की थी।

वित्तीय मंत्री ने भाजपा द्वारा गुमराह करने वाले दावों का इस्तेमाल करके जानबूझ कर की गई साजिश को छुपे की निंदा की, जिस का उद्देश्य गरीबों, दलितों और छोटे किसानों को उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार से वंचित करना है।

मनरेगा के बकाया का खुलासा

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुलासा किया कि जब भाजपा ‘सुधार’ का नैरेटिव बना रही है, वहीं केंद्र सरकार 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बड़े बकाए पर बैठी है। इसमें मज़दूरों की 12,219 करोड़ रुपये की अवैतनिक मज़दूरी और ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट्स के लिए पंचायतों के 11,227 करोड़ रुपये के मटीरियल खर्च के शामिल हैं।

वित्तीय मंत्री ने कहा कि स्कीम में सुधार के भाजपा के दावों के बावजूद, 2025-26 के लिए रखे गए बजट का लगभग 27 प्रतिशत जारी नहीं किया गया है, जिससे लाखों परिवार भूखमरी और निराशा की ओर धकेले जा रहे हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मनरेगा को एक नए फ्रेमवर्क से बदलकर, जो वित्तीय बोझ का 40 परसेंट राज्य सरकारों पर डालता है और प्रोजेक्ट प्रस्तावों के लिए केंद्र से पहले मंज़ूरी की मांग करता है, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने रोज़गार गारंटी को प्रभावशाली ढंग से खत्म कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि ये कदम भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला हैं।

नई पाबंदियों की आलोचना

इसके अलावा, उन्होंने मोबाइल-लोकेशन-आधारित हाजिरी जैसी पाबंदीशुदा शर्तें लागू करने की भी आलोचना की और कहा कि ये उन मजदूरों को बाहर करने के लिए बनाई गई हैं जिनके पास उच्च तकनीकी साधन नहीं हैं।

कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विधानसभा में औपचारिक प्रस्ताव पास करने वाली भारत की पहली सरकार बन गई है, जबकि कांग्रेस शासित राज्य चुप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव मजदूरों और दलित समुदाय के प्रति आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता का सबूत है, जबकि विधानसभा में कांग्रेसी नेता द्वारा नई स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपये रखने के बारे में उठाए गए सवाल ने भाजपा  के एजेंडे के लिए उनकी पार्टी के अंदरूनी समर्थन को उजागर कर दिया है।

मनरेगा की बहाली की मांग

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने देश के देश के गरीबों की मान सम्मान और जीवन को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा को उसके असली अधिकार-आधारित रूप में तुरंत बहाल करने और सारी बकाया राशि जारी करने की मांग की।

ये भी पढ़ें – AAP ने भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए मां यमुना घाट पर कराया हवन, BJP पर लगाए कई आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari31 December 2025 - 7:47 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए नया साल पर बड़ी खुशखबरी, 32,679 पदों पर निकली भर्तियां

यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए नया साल पर बड़ी खुशखबरी, 32,679 पदों पर निकली भर्तियां

31 December 2025 - 6:35 PM
Photo of मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने से 82 वर्षीय बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने से 82 वर्षीय बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

31 December 2025 - 5:51 PM
Photo of फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

31 December 2025 - 4:47 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

बरिंदर कुमार गोयल ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल प्रबंधन के लिए 5640 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी जानकारी

31 December 2025 - 3:47 PM
Photo of केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना पर CM मान ने की कड़ी निंदा, लगाए कई गंभीर आरोप

31 December 2025 - 3:07 PM
Photo of अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

31 December 2025 - 2:31 PM
Photo of पंजाब विधानसभा द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित

पंजाब विधानसभा द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित

31 December 2025 - 1:33 PM
Photo of पंजाब विधान सभा ने विधान सभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई शख्सियतों को अर्पित की श्रद्धांजलि

पंजाब विधान सभा ने विधान सभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई शख्सियतों को अर्पित की श्रद्धांजलि

31 December 2025 - 12:55 PM
Photo of मनरेगा के खत्म होते ही मजदूरों की चिंता बढ़ी, नई योजना पर उठे सवाल

मनरेगा के खत्म होते ही मजदूरों की चिंता बढ़ी, नई योजना पर उठे सवाल

31 December 2025 - 11:11 AM
Photo of किसान आंदोलन के बाद अब गरीबों के हक की लड़ाई, डॉ. बलबीर सिंह ने दी संघर्ष की चेतावनी

किसान आंदोलन के बाद अब गरीबों के हक की लड़ाई, डॉ. बलबीर सिंह ने दी संघर्ष की चेतावनी

31 December 2025 - 10:43 AM
Back to top button