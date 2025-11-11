Chandigarh : पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि उसने पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू), चंडीगढ़ की सीनेट चुनावों की तारीख का अब तक ऐलान नहीं किया है।

“अब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई”

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने विवादित अधिसूचना को रद्द करके एक कदम पीछे जरूर लिया है, लेकिन अब तक अगले चुनावों की तारीख घोषित नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, पंजाबियों खासकर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और विश्वविद्यालय की संघीय संरचना को बहाल कराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

सीनेट के 91 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त

कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सीनेट के 91 सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2024 को समाप्त हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इन चुनावों के लिए कोई समय-सारणी घोषित नहीं की है, जो विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक संरचना पर सीधा हमला है।

चुनाव घोषित होने तक केंद्र के खिलाफ वीरोध

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा समाज के हर वर्ग की ओर से उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि सीनेट चुनावों की तारीख की घोषणा होने तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विश्वविद्यालय की संघीय संरचना पर भाजपा के सीधे हमले की हर मंच पर निंदा करेगी।

यह भी पढ़ें हरजोत सिंह बैंस द्वारा स्कूलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और महान शहादत पर शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप