Harbhajan Singh ETO : पंजाब के बिजली व लोक निर्माण विभागों के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि पंजाब सरकार के प्रयासों के कारण पंजाब फिर से ‘रंगला पंजाब, हंसता-खेलता व खुशहाल’ राज्य बनने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटियाला के राजा भलिंदर सिंह खेल कॉम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड में ज़िला स्तरीय समारोह के दौरान राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने के बाद संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर हरभजन सिंह ईटीओ ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोहकम सिंह चौहान सहित स्वतंत्रता संग्रामियों के उत्तराधिकारियों से मिलकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी व उनका विशेष सम्मान किया.

समारोह के दौरान लोक सभा सदस्य डॉ. धर्मवीर गांधी, विधायक अजीतपाल सिंह कोहली, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, गुरलाल घनौर व कुलवंत सिंह बाज़ीगर, पीआरटीसी चेयरमैन रणजोध सिंह हडाणा, नगर निगम मेयर कुंदन गोगिया, आप के युद्ध नशों विरुद्ध के राज्य प्रवक्ता बलतेज पन्नू, स्पेशल डी.जी.पी. अर्पित शुक्ला, डीआईजी कुलदीप चहल, डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव व एस.एस.पी. वरुण शर्मा भी मौजूद थे.

राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली में सुधार का दावा

अपने संदेश में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं, विभिन्न लहरों के महान शहीदों व अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा समय-समय पर शुरू किए गए संघर्षों में दिए गए योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समूह पंजाब निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया. उन्होंने कहा कि यह संतोष वाली बात है कि पंजाब की धरती पर शहीदों के सपने साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ईमानदार सोच व नेक नीयत के साथ लगातार प्रयास कर रही है.

हरभजन सिंह ईटीओ ने फौजी जवानों, शहीदों के परिवारों और पूर्व फौजियों की भलाई के लिए पंजाब सरकार के दृढ़ संकल्प के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने शहीद जवानों के वारिसों के लिए सम्मान राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है व इस वित्तीय सहायता स्कीम के अधीन अग्निवीर भी शामिल किए गए हैं. इसी तरह उन्होंने पुलिस, पूर्व फौजियों, धर्मी फौजियों और स्वतंत्रता सेनानियों या उनके वारिसों की भलाई के लिए भी पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराई.

बिजली मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अपना किया हरेक वादा पूरा कर रही है, इसके तहत ही 55 हज़ार से ज़्यादा नौजवानों को रिकॉर्ड तोड़ नौकरियाँ दी गई हैं और श्रम कानून आसान किए गए व प्रोजेक्ट जीवनज्योत के तहत भीख माँगने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई है. इसके अलावा सभी के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया गया है.

नशा विरोधी अभियान पर जोर

हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और लोक निर्माण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों व खास करके 881 आम आदमी क्लीनिकों, सी.एम. की योगशाला, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस और स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कीम और 1080 करोड़ रुपए की लागत से प्राइवेट कंपनी जी.वी.के. पावर की मालिकी वाला गोइंदवाल पावर प्लांट खरीदने का ज़िक्र करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा व बिजली के क्षेत्र में क्रांति लाई गई है.

बिजली व लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहीदी दिवस श्रद्धा भावना के साथ 19 से 25 नवंबर तक राज्य भर में मनाने का फैसला किया है, इसके तहत युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं और गुरु साहिब के चरण छूने वाले स्थानों के विकास के लिए विशेष बजट रखा गया है. हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि अकेले पटियाला ज़िले में 35 स्थानों के विकास के लिए करीब 80 करोड़ रुपए की तजवीज तैयार की गई है. इसके अलावा वन विभाग द्वारा 3.50 लाख बूटे लगाने सहित 52 श्री गुरु तेग बहादर पवित्र वन स्थापित किए जाएँगे. इसके अलावा पंजाब सरकार ने श्री फतेहगढ़ साहिब में दीवान टोडर मल की जहाज़ी हवेली की बहाली शुरू करवाकर सिख विरासत को सुरक्षित रखने के प्रयास भी किए हैं.

बिजली मंत्री ने बताया कि राज्य में व्यापक बिजली सुधार किए जा रहे हैं और अकेले पटियाला ज़िले के अंदर ही नई लाइनों, ट्रांसफार्मरों व अन्य बिजली सुधारों के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे लोगों को निर्विघ्न व टिकाऊ बिजली सप्लाई प्रदान की जाएगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि पिछली सरकारों द्वारा विकास की ओर अनदेखी किए गए पटियाला के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

बिजली, सड़क और कानून-व्यवस्था में उठाए ठोस कदम

उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली सहित किसानों को भी 8 घंटे पूरी बिजली सप्लाई दी जा रही है. सरकार द्वारा खरीदी पछुवाड़ा कोयला खान से कोयला निकालने के कारण 1200 करोड़ रुपए का सरकारी खज़ाने को लाभ हुआ है. जीवीके ताप बिजली घर खरीद कर इसका नाम श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट रखा गया है, जिससे बिजली क्षेत्र में सुधार और वित्तीय लाभ हुआ है.

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि राज्य निवासियों को बेहतरीन सड़क नेटवर्क देने के मकसद से 2130 करोड़ रुपए खर्च करके 2173 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और 185 करोड़ रुपए की लागत से 34 पुल तैयार किए जा रहे हैं. साथ ही 20 टोल प्लाज़े बंद किए गए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान में 25 हज़ार गिरफ्तारी की गई, बड़े नशा तस्कर जेल में हैं और उनके घर ढहाए गए हैं. सरहद पार से तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रोन प्रणाली ‘बाज़ आँख’ शुरू की गई है.

प्रशासनिक सुधार और कृषि के क्षेत्र में योजनाएं

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ईज़ी रजिस्ट्री और सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाएं घर-घर तक पहुँचाई जा रही हैं. कृषि क्षेत्र में फसली विविधता और धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं. 2023 की तुलना में 2024 में पराली जलाने की घटनाओं में 70% की कमी दर्ज की गई है.

हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पंजाब सरकार ने हरियाणा को राज्य के हिस्से से अधिक पानी प्रयोग न करने की सख्ती बरती है और 18 हज़ार से ज़्यादा खालों को बहाल कर नहरों का पानी टेल तक पहुँचाया है.

समारोह में डी.एस.पी. फतेह सिंह बराड़ के नेतृत्व में पुलिस, ITBP, NCC, रेड क्रॉस आदि की परेड से सलामी ली गई. कैबिनेट मंत्री ने 16 अगस्त को स्कूलों और कॉलेजों के लिए अवकाश की घोषणा भी की.

समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जरूरतमंदों को सहायता सामग्री वितरित की गई और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं व अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया.

