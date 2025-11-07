Chandigarh : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम के स्टेशन गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे यहां केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन को नौवें पातशाह श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस संबंधी समागम में आमंत्रित करने पहुंचे थे।

पंजाबियों को गुरु नानक देव जी के दर्शन के प्रचार की अपील

इस अवसर पर उपस्थित संगतों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पंजाब से हजारों मील दूर बसे पंजाबियों से श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन को और अधिक फैलाने की अपील की।

उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित संगतों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जा रहे श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में भाग लेने की भी अपील की।

