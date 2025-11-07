Punjabराज्य

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में लिया भाग

Shanti Kumari7 November 2025 - 5:24 PM
1 minute read
Harbhajan Singh ETO

Chandigarh : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने तिरुवनंतपुरम के स्टेशन गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे यहां केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन को नौवें पातशाह श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस संबंधी समागम में आमंत्रित करने पहुंचे थे।

पंजाबियों को गुरु नानक देव जी के दर्शन के प्रचार की अपील

इस अवसर पर उपस्थित संगतों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पंजाब से हजारों मील दूर बसे पंजाबियों से श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन को और अधिक फैलाने की अपील की।

उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित संगतों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जा रहे श्री गुरु त़ेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में भाग लेने की भी अपील की।

यह भी पढ़ें नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari7 November 2025 - 5:24 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

7 November 2025 - 4:53 PM
Photo of नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

7 November 2025 - 4:21 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर पंजाब विधानसभा सत्र: श्रद्धा, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम

7 November 2025 - 3:34 PM
Photo of विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

विश्व कप विजेता पंजाबी बेटियों का मोहाली पहुंचने पर पंजाब सरकार ने किया ढोल नगाड़े के साथ शानदार स्वागत

7 November 2025 - 3:16 PM
Photo of PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

7 November 2025 - 2:44 PM
Photo of दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

7 November 2025 - 2:04 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

7 November 2025 - 12:32 PM
Photo of लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

7 November 2025 - 11:59 AM
Back to top button