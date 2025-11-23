Punjab

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

Ajay Yadav23 November 2025 - 9:51 AM
2 minutes read
Punjab News :
गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

फटाफट पढ़ें

  • चंडीगढ़ में 25 नवंबर को अवकाश घोषित
  • सभी सरकारी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे
  • नई अधिसूचना से इसे सार्वजनिक अवकाश किया
  • पीएम मोदी कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में शामिल होंगे
  • पंजाब में शहीदी दिवस पर विशेष आयोजन होंगे

Punjab News : श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर 2025 को पूर्ण सरकारी अवकाश रहेगा. चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान इस दिन बंद रहेंगे.

चंडीगढ़ प्रशासन ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शहर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. यह आदेश प्रशासन के गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ द्वारा जारी किया गया है. प्रशासन ने अपनी पूर्व अधिसूचना में संसोधन करते हुए बताया कि पहले यह तिथि प्रतिबंधित अवकाश के रूप में दर्ज थी, लेकिन नए आदेश के अनुसार अब इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

चंडीगढ़ में शहीदी दिवस पर अवकाश

जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.” प्रशासन ने इसे शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक सम्मान से जोड़ते हुए इसे अहम फैसला बताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसी दौरान वे इंटरनेशनल गीता महोत्सव के 10वें संस्करण में भी शिरकत करेंगे, जिसका आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है.

धार्मिक स्थलों पर विशेष सजावट

पंजाब के अमृतसर, बाबा बकाला, आनंदपुर साहिब और पटियाला में शहीदी दिवस के अवसर पर आकर्षक सजावट के साथ बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं. जो सिख समुदाय की आस्था और भक्ति का प्रतीक हैं. 23 और 25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. 25 नवंबर को अखंड पाठ, कीर्तन दरबार, पौधरोपण और ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो इस आयोजन को और भव्य बनाएगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 November 2025 - 9:51 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

22 November 2025 - 6:51 PM
Photo of गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

22 November 2025 - 4:03 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

21 November 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

21 November 2025 - 12:26 PM
Photo of School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

21 November 2025 - 11:55 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

20 November 2025 - 10:31 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी: श्रीनगर में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल

गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी: श्रीनगर में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल

19 November 2025 - 6:45 PM
Photo of Punjab News : पंजाब में स्कूल-कॉलेज समेत सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, पूरी खबर पढ़ें

Punjab News : पंजाब में स्कूल-कॉलेज समेत सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, पूरी खबर पढ़ें

19 November 2025 - 5:07 PM
Photo of गुरदासपुर में पूर्व फौजी ने AK-47 से पत्नी और सास की हत्या के बाद खुद की जान ली

गुरदासपुर में पूर्व फौजी ने AK-47 से पत्नी और सास की हत्या के बाद खुद की जान ली

19 November 2025 - 3:43 PM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी दिवस पर आयोजित कीर्तन दरबार में केजरीवाल ने कहा, “गुरु साहिब जैसा बलिदान इतिहास में नहीं मिलता”

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी दिवस पर आयोजित कीर्तन दरबार में केजरीवाल ने कहा, “गुरु साहिब जैसा बलिदान इतिहास में नहीं मिलता”

19 November 2025 - 7:47 AM
Back to top button