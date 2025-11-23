फटाफट पढ़ें

चंडीगढ़ में 25 नवंबर को अवकाश घोषित

सभी सरकारी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे

नई अधिसूचना से इसे सार्वजनिक अवकाश किया

पीएम मोदी कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में शामिल होंगे

पंजाब में शहीदी दिवस पर विशेष आयोजन होंगे

Punjab News : श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर 2025 को पूर्ण सरकारी अवकाश रहेगा. चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान इस दिन बंद रहेंगे.

चंडीगढ़ प्रशासन ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शहर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. यह आदेश प्रशासन के गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ द्वारा जारी किया गया है. प्रशासन ने अपनी पूर्व अधिसूचना में संसोधन करते हुए बताया कि पहले यह तिथि प्रतिबंधित अवकाश के रूप में दर्ज थी, लेकिन नए आदेश के अनुसार अब इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

चंडीगढ़ में शहीदी दिवस पर अवकाश

जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.” प्रशासन ने इसे शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक सम्मान से जोड़ते हुए इसे अहम फैसला बताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसी दौरान वे इंटरनेशनल गीता महोत्सव के 10वें संस्करण में भी शिरकत करेंगे, जिसका आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है.

धार्मिक स्थलों पर विशेष सजावट

पंजाब के अमृतसर, बाबा बकाला, आनंदपुर साहिब और पटियाला में शहीदी दिवस के अवसर पर आकर्षक सजावट के साथ बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं. जो सिख समुदाय की आस्था और भक्ति का प्रतीक हैं. 23 और 25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. 25 नवंबर को अखंड पाठ, कीर्तन दरबार, पौधरोपण और ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो इस आयोजन को और भव्य बनाएगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप