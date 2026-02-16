Haryanaराज्य

फरीदाबाद की निजी कंपनी में बड़ा धमाका, फटे कई केमिकल ड्रम, 30 से अधिक कर्मचारी झुलसे

Shanti Kumari16 February 2026 - 6:39 PM
Faridabad Factory Blast

Faridabad Factory Blast : हरियाणा के फरीदाबाद में आज एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के मुजेसर इलाके में स्थित एक निजी फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें एक, दो नहीं बल्कि 30 से अधिक कर्मचारी झुलस गए। घटना कंपनी के मेटल शीट कटिंग के दौरान हुई, जहां सीएनसी मशीनों के साथ काम किया जाता है। धमाके की चपेट में आने से आग फैल गई और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई।

 कैसे हुआ हादसा

सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, तभी कंपनी में रखे एक केमिकल ड्रम में अचानक धमाका हो गया। इसके बाद आसपास रखे अन्य ड्रमों में भी धमाके हुए, जिससे आग फैल गई। कर्मचारी बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगे।

 बचाव और राहत कार्य

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया गया कि घायलों में कुछ पुलिस और दमकल कर्मचारी भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल कई कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। घटना स्थल पर करीब 20 एम्बुलेंस तैनात की गई थीं।

 सुरक्षा मानकों पर सवाल

इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक कई ड्रम फटने से स्पष्ट होता है कि कंपनी में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां थीं। मेटल शीट कटिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के भंडारण और सुरक्षा में लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है।

 प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी प्रबंधन से जवाब मांगा गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। घायलों के बेहतर इलाज और सभी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा जांच के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

