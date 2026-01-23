Punjabबड़ी ख़बरराज्य

Punjab News : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कराई गई स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के पाँचवें संस्करण में पंजाब को एक बार फिर श्रेणी ‘ए’ में ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ के रूप में मान्यता मिली है। यह लगातार दूसरी बार है जब राज्य ने शानदार प्रदर्शन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि एक मजबूत और गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में पंजाब की निरंतर प्रगति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिया भाग

उन्होंने आगे कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी द्वारा किए गए इस स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मौजूदा संस्करण में 36 में से 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जो नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़ते भारत के प्रयासों और राष्ट्रीय प्राथमिकता को दर्शाता है। इस रैंकिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पाँच समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर और इमर्जिंग स्टेट। 1 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान, स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि का मूल्यांकन 6 प्रमुख सुधार क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा की गतिशील निगरानी में पंजाब ने स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक प्रगतिशील एवं सक्षम नीतिगत वातावरण को प्राथमिकता दी है।

पंजाब टीम को बधाई

स्टार्टअप पंजाब के माध्यम से, सुरभि मलिक, आईएएस, निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य तथा स्टेट स्टार्टअप नोडल अधिकारी, पंजाब के नेतृत्व में स्टार्टअप के लिए राज्य नोडल एजेंसी ने डीपीआईआईटी रैंकिंग अभ्यास में निरंतर भागीदारी की है और लगातार संस्करणों में प्रगति प्रदर्शित की है। के.के. यादव, आईएएस, प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस प्रतिष्ठित उपलब्धि पर स्टार्टअप पंजाब टीम को बधाई दी।

डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग संस्करणों में पंजाब का प्रदर्शन:-

  • पहला संस्करण – एसआरएफ 2018: इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम
  • दूसरा संस्करण – एसआरएफ 2019: एस्पायरिंग लीडर स्टेट
  • तीसरा संस्करण – एसआरएफ 2020: लीडर स्टेट
  • चौथा संस्करण – एसआरएफ 2022: टॉप परफॉर्मर स्टेट
  • पाँचवां संस्करण – एसआरएफ 2024: टॉप परफॉर्मर स्टेट

स्टार्टअप विकास, नीतिगत निरंतरता और इकोसिस्टम की मजबूती के साथ इस प्रकार निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना पंजाब की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के उत्कृष्ट प्रदर्शन में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सहायता, फंडिंग अवसरों में वृद्धि तथा नवाचार और स्थिरता पर विशेष ध्यान शामिल है।

200 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य द्वारा स्टार्टअप पंजाब के माध्यम से स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें 3 लाख रुपये की सीड ग्रांट, ऋणों पर ब्याज सब्सिडी और लीज रेंटल रिइम्बर्समेंट शामिल हैं। रैंकिंग अवधि के दौरान 200 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई, जिससे सभी क्षेत्रों में उद्यमशील गतिविधियों को उल्लेखनीय मजबूती मिली है। वर्तमान में पंजाब के 2,000 से अधिक स्टार्टअप डीपीआईआईटी में पंजीकृत हैं, जो राज्य के स्टार्टअप-अनुकूल इकोसिस्टम में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

स्टार्टअप इंडिया के निदेशक द्वारा स्टार्टअप पंजाब टीम को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। यह मान्यता पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई सक्रिय नीतियों, प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूत सहयोगात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि करती है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि स्टार्टअप पंजाब और व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संगठन, निवेशक, सलाहकार और भागीदार संगठन शामिल हैं, के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। पंजाब सरकार ने भारत में स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में पंजाब को स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर नीतिगत समर्थन, आधारभूत ढांचा विकास, फंडिंग सुविधाएँ और परामर्श पहल के माध्यम से इकोसिस्टम को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

