Rohtak News : हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को हुई फायरिंग ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आईजी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर दिल्ली बाईपास के पास अज्ञात हमलावरों ने दिनेश उर्फ गोगा पर 22 गोलियां चला दीं. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. बिजी रोड पर हुई गोली बारी से आसपास अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. मृतक दिनेश गोगा का भी आपराधिक रिकार्ड बताया जा रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर तेज रफ्तार गाड़ी से आए और दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दीं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई. वहीं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस को मौके से करीब 28 से 30 राउंड चली गोलियां के खोल मिले है.

दिनेश गोगा हत्याकांड हिमांशु भाऊ–नीरज फरीदपुरिया

घटना के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसने मामले को और सनसनीखेज बना दिया. पोस्ट में ‘जय भोले की’ लिखते हुए दावा किया गया कि दिनेश गोगा की हत्या अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया के कहने पर की गई है.

पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप

वायरल पोस्ट में आगे धमकी भरे अंदाज में अन्य लोगों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है. लिखा है बाकी ये और 2 से 4 कीड़े मकोड़े हैं इनका भी समय आ रहा है. साथ ही इसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर करप्ट होने का आरोप भी लगाया गया है. पोस्ट में लिखा है- हम देश के कानून और ईमानदार खाकी का सम्मान करते हैं लेकिन कुछ करप्ट पुलिसवालों के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है.

फरीदाबाद की निजी कंपनी में बड़ा धमाका, फटे कई केमिकल ड्रम, 30 से अधिक कर्मचारी झुलसे

