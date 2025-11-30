Chandigarh : पंजाब की मान सरकार लगातार आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पट्टी विधानसभा क्षेत्र के 674 पात्र परिवारों को नए घरों के निर्माण हेतु मंजूरी पत्र सौंपे। यह सिर्फ कागज के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि इन परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य और खुशियों का मार्गदर्शन हैं। इस बार योजना के तहत नगर परिषद पट्टी के 237 और ग्रामीण क्षेत्रों के 437 परिवारों को लाभ दिया गया। मंत्री भुल्लर ने बताया कि शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये और ग्रामीण परिवारों को 1.2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही MGNREGA स्कीम के तहत घर पर मजदूरी के लिए 31,000 रुपये, जिसमें बाथरूम निर्माण के लिए 12,000 रुपये शामिल हैं, प्रदान किए जाएंगे।

“यह मंजूरी सिर्फ घर की नहीं भविष्य की नींव है”

हाल ही में पट्टी हलके में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए घरों और फसलों के लिए मुआवजा पहले ही जारी किया जा चुका है। अब ग्रामीण परिवारों के क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण इस योजना के तहत किया जाएगा। कई परिवारों ने मंत्री भुल्लर और मान सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह मंजूरी सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और बच्चों के भविष्य की नींव है। मंत्री ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों को बिना किसी देरी, बाधा या भेदभाव के योजना का लाभ मिले।

पट्टी क्षेत्र में होगी विकास की नई शुरुआत

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह पहल साबित करती है कि सरकार न केवल सुनती है बल्कि हर वादा निभाती भी है। इस कदम से पट्टी क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होगी और समाज के कमजोर वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 674 परिवार अब अपने नए घर का सपना साकार होते देख रहे हैं और यह कदम पंजाब में हजारों मुस्कानों और बेहतर जीवन की कहानियों की नींव रख रहा है। कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर और मान सरकार की यह पहल न केवल पट्टी क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि उन परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की उम्मीद भी लेकर आई है।

