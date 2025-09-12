फटाफट पढ़ें

गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ जारी

10 नक्सली ढेर, हथियार बरामद

एक करोड़ का इनामी मनोज ढेर

कोबरा-STF की संयुक्त कार्रवाई

नक्सली कैंप से सामान जब्त

Gariaband Encounter : छत्तीसगढ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अब भी रुक-रुक कर जारी है. इस अभियान में ई-30 टीम, एसटीएफ और कोबरा की विशेष फोर्स सक्रिय रूप से शामिल है. अब तक की कार्वाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें सीसी सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण भी शामिल है. मुठभेड़ स्थल से 10 हथियार भी बरामद किए गए हैं

मिली जानकारी के अनुसार, मैनपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण भी मारा गया. 25 लाख रुपये का इनामी नक्सली प्रमोद भी ढेर हुआ. रायपुर संभाग के आईजी अमरेश मिश्रा और गरियाबंद जिले के एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की.

नक्सली कैंप से सामान जब्त

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, मैनपुर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर गरियाबंद से ई-30, एसटीएफ और सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट मौके पर रवाना हुई. वहां सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुककर मुठभेड़ जारी है. घटनास्थल से सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिनमें सात आटोमेटिक हथियार शामिल हैं. इसके अलावा कई नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है.

एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर को नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बताया जाता है. वह ओडिशा राज्य कमेटी का सचिव था, साथ ही ओएससी और सीआरबी का भी सदस्य रहा है.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप