Chhatisgarh Road Accident : वैसे तो अक्सर ही सड़क दुर्घटना की खबरे सामने आती रहती हैं, लेकिन सर्दियों में कोहरे के कारण रोड एक्सीडेंट की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ से एक दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है जहां, सड़क किनारे खड़ी ट्रक में एक एसयूवी जा टकराई। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है।

मृतकों की पहचान

दरअसल, यह घटना राज्य के कोंडागांव जिले की है जहां देर रात हुई इस भयानक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग एक झटके में मौत की निंद सो गए, और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान लखन माड़वी, भूपेंद्र माड़वी, रूपेश माड़वी, नूतन मांझी और शत्रुघन मांझी के रूप में हुई है। ये सभी लोग डोंगर के निवासी बताए जा रहे हैं।

नाका टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, गाड़ी में कुल 12 लोग सवार थे। सारे लोग फिल्म देखकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मसोरा टोल नाका के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। वही इस घटना में गंभीर रूप से घायल अन्य 2 लोगों की इलाज के दौरान सांसे रुक गई।

जांच में जुटी पुलिस

इस हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी है। अभी तक इस हादसे की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोहरे के कारण ही तेज रफ्तार से आ रही कार टकराई होगी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मचा हुआ है।

