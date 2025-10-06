Uttar Pradesh

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ेगी ठंडक

UP Weather Update :
  • 6-7 अक्टूबर बारिश की 70% संभावना है
  • दिल्ली-NCR व सीमांत इलाकों में तेज हवा
  • पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट
  • वाराणसी और लखनऊ में गरज-चमक
  • मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंत तक मौसम अनिश्चित बना हुआ है, जबकि प्रदेश में मानसून समाप्त हो चुका है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई क्षेत्रों में बारिश जारी है. जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बादलों और बारिश की वजह से दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि सुबह और शाम का तापमान 22 से 26 डिग्री तक जा रहा है. जिस कारण हल्की ठंड महसूस हो रही है.

भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है. विशेष रूप से पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में यह सम्भावना अधिक है.

कानपुर-वाराणसी में बादल छाए रहने के आसार

सोमवार सुबह से लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में आंशिक बादलों के छाए रहने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है. बीते दिन हवा की गति 15 से 30 किमी/घंटा रही, जिससे उमस बढ़ गई. पूर्वी यूपी के वाराणसी, भदोही और बलिया में कल रात से हल्की बारिश हुई है.

वहीं पश्चिमी यूपी के नोएडा और मेरठ में दिनभर धूप और बादलों की आंखमिचौली चलती रही, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं ने मौसम में राहत दी. कुल मिलाकर, अक्टूबर की शुरुआत मौसम के उतार-चढांव के साथ ‘गर्म-ठंडा’ बनी हुई है, जहां तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है.

तेज हवाएं चलने की आशंका

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 अक्टूबर की शाम से लेकर 7 अक्टूबर की सुबह तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की लगभग 70% संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-NCR, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के सीमावर्ती इलाकों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कभी-कभी 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं. पूर्वी यूपी में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश (7-11 सेमी) होने की आशंका है.

लखनऊ में आंशिक बादल छाए रहेंगे

राजधानी लखनऊ में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, जबकि कानपुर और प्रयागराज में गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है. इन शहरों में अधिकतम तापमान 33 से 35°C और न्यूनतम 23-25°C रहेगा.

भारतीय मौसम विभाग ने वाराणसी, भदोही, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बांदा, अयोध्या और बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, पश्चिमी यूपी के 47 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. राज्य के लगभग 80% हिस्सों में बारिश के छिटपुट प्रभाव रहेंगे, लेकिन कहीं भी बाढ़ या जलभराव जैसी स्थिति नहीं बनेगी.

