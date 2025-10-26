Chandigarh : क्रिकेट प्रेमियों के लिए चंडीगढ़ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। 20 करोड़ रूपये की लागत से शहर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का इनडोर क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। जिसके लिए BCCI ने अधिकारिक मंजूरी भी दे दी है।

स्टेडियम की सुविधाएँ और महत्व

नए स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले पिच, ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस और जिम सुविधाएँ शामिल होंगी। इसके अलावा दर्शकों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, रोशनी और वेंटिलेशन के आधुनिक इंतजाम किए जाएंगे।

इनडोर स्टेडियम बनने से चंडीगढ़ में क्रिकेट प्रशिक्षण और टूर्नामेंट को नई दिशा मिलेगी। इस स्टेडियम में विभिन्न उम्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की भी सुविधा होगी, जिससे भविष्य में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का विकास आसान होगा।

बीसीसीआई की मंजूरी और क्रिकेट जगत में महत्व

बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम को मंजूरी देना इस बात का संकेत है कि यह सुविधा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी होगी। शहर में यह पहला ऐसा इनडोर स्टेडियम होगा, जहां मौसम और बाहरी परिस्थितियों का असर न पड़े।

स्थानीय और राष्ट्रीय प्रभाव

चंडीगढ़ में क्रिकेट की इस नई सुविधा से न केवल खेल का स्तर बढ़ेगा, बल्कि शहर के युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा स्टेडियम बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य की संभावनाएँ

इस स्टेडियम में भविष्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, स्थानीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट, और युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे चंडीगढ़ की खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और शहर खेल मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। बता दें कि 20 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से चंडीगढ़ न केवल खेलों के क्षेत्र में उन्नति करेगा, बल्कि यह युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बीसीसीआई की मंजूरी ने इस परियोजना को औपचारिक रूप से गति दे दी है और जल्द ही यह स्टेडियम क्रिकेट प्रेमियों के लिए खोल दिया

