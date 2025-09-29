विदेश

सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

Anup Tiwari29 September 2025 - 7:33 PM
1 minute read
Lawrence Bishnoi Gang
कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

Lawrence Bishnoi Gang : कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है, यह निर्णय भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की प्रक्रिया के दौरान लिया गया है. यह कदम कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांगों के बाद उठाया गया.

खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप

पिछले वर्ष आरसीएमपी ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई गिरोह ने कनाडा में उन लोगों को निशाना बनाया है जो खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं. इस गिरोह पर हत्या और जबरन वसूली करने के गंभीर आरोप लगे थे. भारत ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह ओटावा के साथ मिलकर इस गिरोह को रोकने के लिए काम कर रहा है.

नियंत्रण लगाना मुश्किल

वहीं, द कैनेडियन प्रेस में सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो वेस्ली वार्क ने बताया कि आतंकवादी सूची में शामिल होने के बावजूद इस गिरोह पर प्रभावी नियंत्रण लगाना मुश्किल होगा क्योंकि कनाडा के पास पर्याप्त आपराधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है.

यह भी पढ़ें : संघ के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी का बड़ा कदम: जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 September 2025 - 7:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

27 September 2025 - 8:04 PM
Photo of वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

25 September 2025 - 8:31 AM
Photo of तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

24 September 2025 - 9:13 AM
Photo of व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

23 September 2025 - 1:25 PM
Photo of रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

22 September 2025 - 8:46 PM
Photo of पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

22 September 2025 - 3:37 PM
Photo of पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

20 September 2025 - 6:44 PM
Photo of ‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

18 September 2025 - 7:10 PM
Photo of न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

16 September 2025 - 8:06 PM
Photo of टेक्सास में शरिया कानून नहीं चलेगा: गवर्नर ग्रेग एबॉट की सख्त चेतावनी, लगाया प्रतिबंध

टेक्सास में शरिया कानून नहीं चलेगा: गवर्नर ग्रेग एबॉट की सख्त चेतावनी, लगाया प्रतिबंध

14 September 2025 - 11:06 PM
Back to top button