Lawrence Bishnoi Gang : कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है, यह निर्णय भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की प्रक्रिया के दौरान लिया गया है. यह कदम कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांगों के बाद उठाया गया.

खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप

पिछले वर्ष आरसीएमपी ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई गिरोह ने कनाडा में उन लोगों को निशाना बनाया है जो खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं. इस गिरोह पर हत्या और जबरन वसूली करने के गंभीर आरोप लगे थे. भारत ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह ओटावा के साथ मिलकर इस गिरोह को रोकने के लिए काम कर रहा है.

नियंत्रण लगाना मुश्किल

वहीं, द कैनेडियन प्रेस में सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो वेस्ली वार्क ने बताया कि आतंकवादी सूची में शामिल होने के बावजूद इस गिरोह पर प्रभावी नियंत्रण लगाना मुश्किल होगा क्योंकि कनाडा के पास पर्याप्त आपराधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है.

