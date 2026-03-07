Uttar Pradeshक्राइमराज्य

प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद बहन से चिढ़ने लगा था आरोपी भाई, मां के बयान ने खोले कई राज

Shanti Kumari7 March 2026 - 5:33 PM
2 minutes read
Brother Killed Sister

Moradabad Crime News : होली के त्योहार के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुरुग्राम में रहने वाले 25 वर्षीय हार्दिक ने अपनी जुड़वां बहन हिमशिखा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों भाई-बहन तीन मार्च को होली मनाने मुरादाबाद अपने घर आए थे और शुक्रवार को वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक रूप ले लिया और अपने ही सगे भाई ने बहन की हत्या कर दी। वहीं अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है।

प्रेमिका से ब्रेकअप होने से डिप्रेशन में आ गया था आरोपी

दरअसल, आरोपी की मां ने बताया कि उनका आरोपी बेटा हार्दिक प्रेमिका से ब्रेकअप होने के बाद से डिप्रेशन में आ गया था और अपनी बहन से चिढ़ने लगा था। बात-बात पर विवाद करता था। उसे लगता था कि उन लोगों की वजह से ही उसका रिश्ता टूटा है। वह बार-बार कहता था कि शादी तो उससे ही करेगा। हम लोग समझाते थे कि कर लेना लेकिन वह बहुत गुस्सैल हो गया था।

वर्षों से गायब है आरोपी का पिता

इतना ही नहीं, इस मामले में नीलिमा ने अपने पति के बारे में भी चौंकाने वाली बात कही। दरअसल, जब पुलिस ने नीलिमा के पति के बारे में पूछात तो पता चला कि वर्षों से वह गायब है। अब कहां है इस बारे में परिवार का भी कोई सदस्य नहीं जानता है। नीलिमा ने तो यहां तक कहा कि वह अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहती। बताया जा रहा है कि नीलिमा की शादी इंद्रजीत के साथ हुई थी। इनके जुड़वा बच्चे हुए थे। कुछ दिन बाद ही पति परिवार को छोड़कर चला गया था। नीलिमा ने ही अपने लड़के और लड़की को पाला था।

गूगल में काम करता था आरोपी

बता दें कि हिमशिखा एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं और एमबीए कर रही थीं। वहीं, हार्दिक बीटेक करने के बाद गूगल में काम करता था, लेकिन करीब एक साल पहले नौकरी छोड़कर यूट्यूब से जुड़ गया था। जानकारी के अनुसार, हार्दिक एक अन्य समुदाय की युवती से शादी करना चाहता था, जिसका परिवार विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर पारिवारिक तनाव चल रहा था।

मां को ऑफिस से बुलाकर किया हमला

आरोप है कि हार्दिक ने पहले बहन पर चाकू से हमला किया, फिर शव को कंबल में लपेटकर मां को ऑफिस से घर बुलाया और उन पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी कार से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में कई जगहों पर चेकिंग की गई, लेकिन वह अभी फरार है। घायल मां का इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें – मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari7 March 2026 - 5:33 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

7 March 2026 - 6:56 PM
Photo of मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

7 March 2026 - 4:01 PM
Photo of होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

7 March 2026 - 1:20 PM
Photo of केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

7 March 2026 - 12:53 PM
Photo of राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

7 March 2026 - 12:01 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

7 March 2026 - 10:55 AM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश, नाबालिग समेत छह व्यक्ति गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश, नाबालिग समेत छह व्यक्ति गिरफ्तार

7 March 2026 - 10:17 AM
Photo of सदन में विपक्ष पर AAP का हमला, कांग्रेस पर बहिष्कार, माफिया संरक्षण और जनविरोधी राजनीति के गंभीर आरोप

सदन में विपक्ष पर AAP का हमला, कांग्रेस पर बहिष्कार, माफिया संरक्षण और जनविरोधी राजनीति के गंभीर आरोप

7 March 2026 - 9:39 AM
Photo of पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

7 March 2026 - 9:05 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने 400 स्थानों पर की छापेमारी, 126 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने 400 स्थानों पर की छापेमारी, 126 गिरफ्तार

7 March 2026 - 8:25 AM
Back to top button