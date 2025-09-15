फटाफट पढ़ें

जय प्रकाश निषाद ने संजय निषाद पर हमला किया

उन्हें आधुनिक राजनीति का धृतराष्ट्र बताया

कहा, वे सिर्फ बेटों को सेट करना चाहते हैं

परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

समाज की भावनाओं का दुरूपयोग किया गया

UP News : बीजेपी सांसद जय प्रकाश निषाद ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आधुनिक राजनीति के धृतराष्ट्र हैं और केवल अपने बेटों को राजनीति में सेट करना चाहते हैं.

बीजेपी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद ने संजय निषाद का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला किया है और उन्हें आधुनिक राजनीति का धृतराष्ट्र बताया. उन्होंने कहा कि वो बस अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं उन्होंने समाज से कोई मतलब नहीं.

जय प्रकाश निषाद ने यह टिप्पणी रविवार को उरई में मत्स्य बीजेपी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित ‘मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन’ में की. उन्होंने कहा कि आज भी भारतीय राजनीति में एक धृतराष्ट्र जिंदा है. जिसने समाज को आगे बढ़ाने के बजाय अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम बना चुका है. समाज के नाम पर पार्टी बनाने वाले इस व्यक्ति ने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों (कौरवों) के प्रति अंधा प्रेम रखते थे, के उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी सांसद ने संजय निषाद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

संजय निषाद का एजेंडा बेटों को स्थापित करना

बीजेपी सांसद ने संजय निषाद पर अपने पारिवारिक हित साधने का सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निषाद का पूरा एजेंडा अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने का है. एक बेटे को बीजेपी से सांसद और विधायक बनाया गया. दूसरे बेटे को समाजवादी पार्टी से सांसद बनवाया गया और अब तीसरे बेटे को निषाद समाज के बीच छोड़कर राजनीति की रोटियां सेंकने का खेल चल रहा है.

संजय निषाद कर रहे हैं समाज से सौदेबाजी

जय प्रकाश निषाद ने कहा कि वो समाज की ताकत का इस्तेमाल कर, उसे जातिगत भावनाओं में उलझाकर केवल अपने घर के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं. ये किसी भी कीमत पर समाज की सेवा नहीं है, बल्कि यह सीधा-सीधा समाज से सौदेबाजी करना है. संजय निषाद कोई नेता नहीं हैं, वे समाज के सौदागर हैं.

जयप्रकाश निषाद ने आरोप लगाया कि संजय निषाद ने अपने बेटों की राजनीति चमकाने के लिए पूरे समाज की भावनाओं का दुरूपयोग किया है. उन्होंने मछुआरा समाज की मेहनत और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए इस समुदाय को गुमराह कर रहे हैं.

